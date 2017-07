Ubuduće kazne za prekomjerno zalijevanje bašta, njiva i zelenih površina

U Gradskoj upravi je rečeno da nisu izdavani prekršajni nalozi jer su kontrole bile preventivne, a iz komunalne policije su poručili da će izdavati prekršajne naloge ukoliko ponovo utvrde da građani neracionalno koriste vodu, čiju je povećanu potrošnju i nestašicu izazvala visoka dnevna temperatura, javlja “Srna”.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja komunalne policije Milenko Letić rekao je prije dva dana da će ova služba vršiti i vanredne kontrole na terenu, da bi utvrdila ko neracionalno troši vodu.

On je tada upozorio da su građani obavezni da se pridržavaju mjera štednje koje su odavno na snazi, te da će biti kažnjeni oni koji se ne budu ponašali u skladu sa tim. Kazne za fizička lica iznose od 100 do 1.000 KM, a za pravna od 500 do 1.500 KM.

