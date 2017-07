Pješaci oprez! Za slušanje muzike i pričanje na mobitel kazna 40 maraka

Ukoliko pješak tokom prelaska ceste telefonira ili sluša muziku, tj. ima slušalice u ušima, biće kažnjeni sa 40 KM. Ovo pravilo važi i za bicikliste. Ta odredba sastavni je dio Zakona o kontroli saobraćaja u FBiH koji je usvojen početkom ove godine. Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da se veliki broj nesreća događa upravo zbog upotrebe telefona prilikom prelaska ceste a najčešće je to u trenucima slušanja muzike. „Pješaci su nepažljivi i ne čuju ništa osim telefona pa se nesreće događaju“, tvrde u MUP-u.

Advertisements

Veliki je problem i što pješaci prelaze ulicu mimo pješačkog prelaza ili pak nesmotreno pretrčavaju ulicu iako je na semaforu crveno svjetlo. Pooštravanjem kaznenih mjera za pješake, nadležne policijske službe smatraju da će se pravila više poštovati što bi u konačnici trebalo rezultirati smanjenjem broja nesreća koje su uzrokovane nepažnjom pješaka.

Zahvaljujući provedbi navedenog zakona koji zagovara velike novčane kazne za saobraćajne prekršaje, broj saobraćajnih nesreća u FBiH znatno je smanjen.

Haber podsjeća da je zakonom određeno da se u slučaju korištenja mobilnog uređaja ili drugih audio i vizuelnih uređaja za vrijeme vožne naplaćuje kazna od 100 do 300 KM.

Kaznu od 100 do 300 KM platit će vozač i svi putnici u automobilu ukoliko ne budu vezali sigurnosni pojas, a za vožnju djeteta mlađeg od 12 godina na prednjem sjedištu predviđena je kazna od 400 do 1.000 KM. Kazne za prekoračenje brzine kreću se u rasponu od 1000 do 50 KM, Vožnja pod utjecajem alkohola od 1000 KM do 50 KM uz mogućnost zadržavanja u policijskoj stanici do otrežnjenja. Ukoliko vozač odbije da se podvrgne testiranju na alkohol ili drogu predviđena je kazna od 400 do 1.000 KM, a isti iznos kazne predviđen je i za upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita, kao i neregistrovanog vozila. Strožije su i kazne za škripu gumama, odnosno naglo pokretanje vozila iz mjesta uz buku, za što je predviđena kazna od 50 do 250 KM.

Advertisements

loading...

Facebook komentari