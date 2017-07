TOPLINSKI VAL NAD BOSNOM I HERCEGOVINOM PREKIDAĆE PLJUSKOVI, ALI SAMO U …: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Prema kraju dana i u večernjim satima pljuskovi i grmljavina se očekuju u Hercegovini, centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar, slab do umjeren, na zapadu Bosne i u Hercegovini zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 32 do 40 °C.

Sutra, također sunčano i vruće. Poslije podne ponegdje u centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne je moguć slab pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 33 do 40 °C.

I u nedjelju sunčano i vruće. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 32 do 40 °C.

U ponedjeljak sunčano i vruće, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Krajem dana i u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u Krajini, Posavini i na sjeveroistoku Bosne. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 32 do 40 °C.

