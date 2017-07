Potrebno ujednačiti prava porodilja u realnom i javnom sektoru

Nesrazmjer između privatnog i javnog sektora u BiH uočljiv je na svakom koraku. Najveće nepravednosti uočavaju se u segmentu porodiljne naknade pa sretnice iz javnog sektora imaju stopostotna primanja dok kolegice iz privatnog sektora imaju platu u procentualnom iznosu kojeg odredi poslodavac.

Advertisements

Porodilje u BiH koje su u radnom odnosu iz sektora socijalnog osiguranja premještaju se u sektor socijalne zaštite pa se porodiljna naknade tretira kao socijalna pomoć što je zasigurno jedinstven slučaj u svijetu. Začuđujuće zvuči i činjenica da visina te porodiljne naknade varira od kantona do kantona. Dodatni problem pričinjava i činjenica da su u privatnom sektoru u slučaju porodiljnog odsustva žene konstantno u strahu. Privatnici su obavezni da, kada radnica ode na trudničko bolovanje, na to mjesto dovedu novog radnika pa je u ovoj zemlji bilo dosta slučajeva da porodilje ostanu bez posla. Ukoliko i ostane na porodiljnom odsustvu, porodilji su primanja umanjena i do 50% zbog čega se već nakon par mjeseci porodilja vraća na posao. Nerijetko se za 40-ak dana porodilje pozivaju da nastave posao čak i uprkos činjenici da se ne osjećaju dobro.

Sa ciljem izjednačavanja prava porodilja održan je i sastanak na kojem su učešće uzeli predstavnici federalne i kantonalnih vlasti ali i predstavnici nevladinog sektora. Ustanovljeno je da se u koordinaciji donose propisi i zakoni koji mogu biti provedeni.

Haber ističe da resorno ministarstvo rada i socijalne politike radi na na nacrtu zakona koji bi u skorijoj budućnosti trebao riješiti to pitanje. To je zakon koji tretira nezaposlene žene i dječiji dodatak a kokiko je bitno da se usvoji u formi nacrta u Parlamentu toliko je bitno da bude prihvaćen u kantonima u Federaciji. Ovaj zakon predviđa identično rješenje kada su u pitanju nezaposlene porodilje i dječiji dodatak koji bi bio isti na području cijele Federacije.

Haber podsjeća da veliki broj porodica ima maksimalno jedno do dvoje djece te da se mali broj bračnih parova odlučuje za više od dvoje djece zbog čega se od 2013. godine bilježi konstantan pad nataliteta. Razlog, sasvim očekivano, leži u lošoj ekonomsko – socijalnoj situaciji bh građana i slaboj ili nikakvoj pomoći države koja bi propagirala politiku nataliteta.

Advertisements

loading...

Facebook komentari