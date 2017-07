Ponovo nam slijede paklene vrućine: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Tako nas već sutra očekuje izuzetno vruće i sunačno vrijeme. Tokom poslijepodneva, umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje u planinskim područjima centralne i juguzapadne Bosne može usloviti pljusak kiše, prenosi “Fena”…

Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 20 do 26, a dnevne od 32 do 38 stepeni. Za vikend nas očekuju izuzetno toplo vrijeme, a temperatura će se kretati od 32 stepena, pa do 40 u pojedinim dijelovima naše zemlje. Tako će u subotu biti toplo i sunčano. Prema kraju dana i u večernjim satima na sjeveru i sjeveroistoku Bosne su mogući pljuskovi i grmljavina.

Prosječna temperatura iznosit će 32 stepena. U nedjelju također nas očekuje sunčano i vruće vrijeme. Temperature i do 36 stepeni Celzijusa.

