Nebuloze bh sistema u slučaju aktivacije požara

Bosna i Hercegovina ima jako komplikovan administrativni aparat čije manjkavosti najviše dolaze do izražaja u vrijeme kad je ugrožena privatna imovina ljudi ili čak sami ljudski životi. U ljetnim mjesecima najviše do izražaja dolaze nedostaci koji regulišu pitanje protupožarne zaštite. Sasvim očekivano, ništa nismo naučili iz vlastitih iskustava od 2012. godine kada su Bosnom i Hercegovinom buktili požari i kada se požarna linija protezala od Trebinja do izlaza iz Konjica. Ni tada, baš kao ni danas, nismo bili u stanju adekvatno odgovoriti na požare pa je spašavanje onoga što se spasiti da isključivo na lokalnim vatrogascima koji nadljudskim naporima, pa i uprkos nedostatku tehničke opreme i dovoljno ljudstva, pokušavaju ugasiti vatrenu stihiju koja guta sve što se pred njom nađe. Za razliku od ove godine, 2012. u pomoć helikopterskim snagama Oružanih snaga BiH pristigli su i kanaderi iz Hrvatske pa je koliko – toliko situacija držana pod kontrolom. Zbog činjenice da se ove godine sa stravičnom vatrenom stihijom bori i Hrvatska, prvenstveno u rejonu Splitko – dalmatinske županije, ove godine BiH je prepuštena sama sebi i kako to obično biva, gubi se u kovitlucima požarišnog dima.

Evo kako to izgleda u BiH: U vrijeme kada ljudske snage sa zemlje nisu u mogućnosti ugasiti neki požar, ukazuje se potreba za intervencijom iz zraka kako bi se isti sanirao i šteta umanjila. Za aktivaciju helikoptera Oružanih snaga BiH potrebno je da Općina uputi zahtjev kantonalnoj upravi Civilne zaštite koja potom poziv upućuju istim organima na nivou Federacije. Zahtjev se potom upućuje Operativno komunikacijskom centru Ministarstva sigurnosti BiH potom Ministarstvu odbrane i na koncu Predsjedništvu BiH, koje na kraju odobrava angažman helikoptera. Valja istaknuti da ovo ne vrijedi u slučaju Republike Srpske koja ima svoje posebne principe pa se zahtjevi za gašenje požara u RS-u umjesto u Sarajevo šalju u Banja Luku. Sistem koordinacije, sasvim očekivano, zakaže kad najviše treba.

Sve to traje dugo, pogotovo ukoliko je situacija hitna. Kako bi lijepo zvučalo, čak i nevjerovatno, kada bi BiH posjedovala specijalne kanadere koji bi bili namjenjeni isključivo za gašenje požara.

Dok otužno, pomalo zavidno posmatramo kako snage NATO-a gase požare u zemljama regije, kako se Hrvatska ponosno razmeće svojim velelepnim kanaderima, Bosna i Hercegovina sa ponosom ističe da je predsjednik manjeg bh entiteta Republike Srpske ustupio VLASTITI HELIKOPTER za pomoć u gašenju požara u dijelovima tog entiteta. Sa druge pak strane ponosno nam mašu i političari sa svih nivoa vlasti iz svojih savremenih, skupocijenih automobila dok bh narod goloruk, sa kantama vode gasi požare koji prijete njihovim domovima spreman, da opet, sa novim mandatima nagradi gospodare svoje zemlje.

