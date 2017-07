U Sarajevu je Arapi napali zbog golog ramena, a evo kako im je ona odbrusila

“Guram ja kolica dok kupujem u onom bivšem Merkatoru, a majica mi spada sa ramena i već me nervira…uporno je kao štimam jer se spušta do pola leđa..ništa strašno niti opasno, ipak je ljeto! Djevojke (one smjele) hodaju gole na pola…helem, i tako ja sva u srkletu oko sebe, majice i hrane, prilazi gospođa Ona…Sikće, pišti i vrišti na mene, na arapskom, mlatarajući rukama kao pomahnitala zvijer…Prepadoh se ja te preslatke ženice koja me satjera u neki ćošak…dolazi i hasbend, koji parla nešto (samo sam Allah skontala), prijeteći mi prstom ispred nosa…

Advertisements

U meni se već smjenjuju razne emocije..Dal’ da ih špricnem dezodoransom koji mi je u kolicima, direktno u oči, pa da bježim, jok hinjski je! Daj da prvo skontam šta hoće, što su se okomili na mene uopšte. Pokušavam nešto reći, ne daju mi… Da vrištim, biću lujka…

Dolazi njihov “hamal” neki naš i napada me da se maknem jer on je zadužen za njih!? Wtf si ti zadužen beskičmenjače jedan?? Oni će mene napadati u mojoj zemlji, u mom gradu u mom tržnom centru jer mi se vidi golo rame??? Primitivci napaćeni!!!! Dolazi nam šljam zadnji koji se ne zna okupati…busaju su u prsa kao veliki vjernici, a kockarnice i barovi vrve od njih…ovdje poštujte našu kulturu, različitosti, vjerska opredjeljenja, a ne namećete vašu! Gamad beduinska, mr'š!! – poručila je Adela Mahmutović, odlučivši s javnosti podijeliti neugodno iskustvo…

Advertisements

loading...

Facebook komentari