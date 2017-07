Biskup Komarica: Ne želimo da BiH bude štala za briselske konje

Mnogim našim sugrađanima, koji i danas kucaju na vrata političara, onemogućen je održiv povratak, rekao je danas u Banjaluci Franjo Komarica, biskup banjalučki, pišu “Nezavisne“.

Biskup se se zajedno sa kardinalom Vinkom Puljićem obratio medijima poslije 70. zasjedanja biskupske konferencije BiH.

“I dok god se ta politika održava mi kao vjerujući ljudi ne smijemo dozvoliti sebi da šutimo, jer bi to samo značilo da ih podržavamo”, istakao je Komarica. Dodao je da im je žao da oni koji su bili zaduženi provoditi aneks sve ove poratne godine to izdaleka nisu uradili kako su morali. “Ne možemo dozvoliti, ono što je meni rečeno u ime briselske politike, što gore to bolje, to jest da se ovdje ne želi pravna država. Ne smijemo dozvoliti da budemo, kako mi je rečeno, samo štala za njihove konje”, kazao je Komarica.

