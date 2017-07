Prognoza vremena za naredne dane: I dalje jako vruće, a kapi kiše stižu

U Bosni i Hercegovini u subotu, 15. jula, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva ili prema kraju dana, postepen porast naoblake, ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne, kao i na krajnjem jugoistoku Hercegovine, može uvjetovati slab pljusak kiše. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Heregovini umjerena bura. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 24 do 30, na jugu od 30 do 35 °C.

U Hercegovini u nedjelju, 16. jula, bit će pretežno vedro, a u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne je povremeno moguća slaba kiša ili slab pljusak. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 16 do 22, a dnevne od 20 do 26, na jugu od 26 do 30 °C. U ponedjeljak 17. jula, nastavlja se sunčano vrijeme. Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 15 do 20, a dnevne od 22 do 28, na jugu od 29 do 32 °C. Također, i u utorak 18. jula,bit će sunčano. Jutarnje temperature od 10 do 15, na jugu od 16 do 20, a dnevne od 25 do 30, na jugu od 29 do 34°C, saopćeno je iz FHMZ BiH.

