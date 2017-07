Turski ambasador Koc: “Nikada nećemo zaboraviti podršku koju nam je BiH pružila u noći 15. jula”

Trka je organizovana u okviru niza manifestacija kojim će biti obilježena godišnjica pokušaja puča u Turskoj od 15. jula 2016. godine, iza kojeg stoji teroristička organizacija FETO, javlja Anadolu Agency.

Generalni sponzori trke su Ambasada Republike Turske u BiH, Turkish Airlines – Predstavništvo u BiH i ZiraatBank, koji prvi put pripremaju trku za sve generacije kojom se želi ukazati na bitnost društvene solidarnosti i humanosti.

Ambasador Turske u BiH Haldun Koc je na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu, istakao kako je cilj izdajničkog pokušaja državnog udara bio pokušaj udara na turski narod, na njegovo jedinstvo, zajedništvo i mir i stabilnost. Kako je rekao, teroristička izdajnička organzacija FETO je imao za cilj infiltriranjem svojih kadrova u institucije Republike Truske izvršiti udar na vlast, demokratiju, narod i ustavni poredak Republike Turske.

“Oni su u toj noći napadom na zgradu Velike narodne skupštine Republike Turske, bombardovanjem parlamenta, te velikog broja insititucija, te dignuvši oružje prema turskom narodu, prema građanima Turske, željeli preuzeti vlast na izdajnički i podmukli način. Taj pokušaj je osujećen na način da su odlučnost, volja i zajedništvo turskog naroda presudili u korist demokratije i mira”, rekao je Koc.

Podsjetio je kako je, nažalost, u toj noći život izgubilo oko 250 građana, a više od 2.000 ih je ranjeno. Prema njegovim riječima, narod je 15. jula pokazao volju, spremnost i odlučnost da stane u borbu za svoju demokratiju, u koju bezuslovno vjeruje.

Koc je dodao kako su i predstavnici institucija BiH u istoj toj noći, dok su sva ta dešavanja još trajala, iskazali punu podršku i solidarnost sa Republikom Turskom.

“Naši prijatelji iz BiH su među prvima iskazali svoju solidarnost. To je podatak i činjenica koju turski narod nikad neće zaboraviti”, rekao je Koc.

Dodao je kako su danas, godinu kasnije, kako bi se prisjetili hrabrog stava turskog naroda i kako se ne bi zaboravilo sve što se desilo u noći 15. jula, odlučili kroz niz manifestacija obilježiti godišnjicu 15. jula. Jedan od tih događaja je upravo i “Trka za demokratiju – 15. juli”.

“Mi smo država koja je oduvijek čuvala i održavala principe i načela demokratije, mira, ljudskih prava, na najvišem mogućem nivou. Mi želimo da ovom trkom na neki način iskažemo harmonzaciju tih principa mira, stabilonsti i demokratije. Neka to bude vrhunac i najbolji rezultat svih naših zajedničkih napora koje smo uložili zajedno sa našim prijateljima iz BiH na očuvanju mira i stabilnosti”, poručio je Koc, zahvalivši svima koji su pružili podršku u organizaciji “Trke za demokratiju – 15. juli”.

Generalni direktor Ziraat banke u BiH Ali Riza Akbas istakao je da ako se pogleda u historiju bilo kojeg društva, svako od njih imalo je svoje trenutke koji su predstavljali prekretnicu za taj narod.

“Ja sam tog dana bio u Turskoj. Turski narod je svojim jedinstvom i zajedništvom u toj noći pokazao na koji način je moguće suzbiti takve pokušaje koji bi narušili poredak i promijenili historiju države. Ja sam se tom prilikom još jednom osjetio ponosnim zbog toga što sam građanin i dio turskog naroda koji je stao pred tenkove kako bi svojim životom odbranio državu”, rekao je Akbas.

Kada je riječ o samoj trci, polazak je ispred Turske Ambasade, trči se prema hotelu Bristol i zgradi Elektroprivrede BiH, do kraja Vilsonovog šetališta. Tu se takmičari okreću i trče nazad cijelim Vilsonovim šetalištem do drugog kraja, odnosno do Mosta Suade Dilberović, gdje se takođe okreću i trče nazad do cilja – Turske ambasade.

Dužina staze koja vodi kroz Vilsonovo šetalište je 3,5 kilometra. Start i cilj su ispred Ambasade Republike Turske, a očekuje se oko 500 učesnika.

Učešće u trci je besplatno, a donja starosna granica je deset godina.

Pobjednicima u muškoj i ženskoj konkurenciji sponzori trke: Ambasada Republike Turske u Sarajevu, Turkish Airlines – Predstavništvo u BiH, ZiraatBank, TIKA, Institut Yunus Emre i Grad Istanbul, pripremili su vrijedne nagrade i poklone. Nagrade za prva tri mjesta iznose 1.000, 500 i 250 KM u obje konkurencije, a za prvoplasirane Turkish Airlines je pripremio i poklon u vidu aviokarte za bilo koju destinaciju u Republici Turskoj.

Svi zainteresovani mogu jednostavno učestvovati na ovoj humanitarnoj trci. Dovoljno je doći na štand i preuzeti startni broj, i to 14. jula od 16 do 20 sati na štandu u BBI Shopping Centru na trećem spratu i 15. jula od devet do 9,45 sati u zoni starta, odnosno cilja trke. Takmičari će dobiti specijalnu poklon majicu prilikom podizanja brojeva, kao i osvježenje pri prolasku kroz cilj.

Teroristička organizacija Fetullahci/Paralelna državna struktura (FETO/PDY) je 70-ih godina prošlog stoljeća počela svoje podanike infiltrirati u sigurnosne institucije Turske, da bi 80-ih godina znatno ojačala svoje paralelne piramide unutar tih institucija i, na koncu, 15. jula prošle godine izvela neuspjeli pokušaj vojnog udara s ciljem rušenja ustavnog poretka i svrgavanja demokratski izabrane turske vlasti.

Podsjećamo, vojnici pučisti odani terorističkoj organizaciji FETO/PDY pokušali su izvesti državni udar u Turskoj, u petak, 15. jula, a tom prilikom poginulo je najmanje 249 osoba, a ranjeno više hiljada.

Pokušaj državnog udara spriječen je nakon što su stotine hiljada građana izašli na ulice Istanbula, Ankare i drugih dijelova zemlje i hrabro goloruki stali pred tenkove i oklopna vozila kojima su pučisti pokušali svrgnuti demokratski izabranu vlast u toj zemlji.

Prema posljednjim podacima, u ukupno 113 zemalja svijeta nalazi se ukupno 688 škola i obrazovnih ustanova povezanih s terorističkom organizacijom FETO.

