Čavara: “Život mi je bio ugrožen, policiji sam prijavio sumnjivu pratnju na autoputu”

Njegov vozač je vozio službeni automobil “Audi” do naplatne kućice u Kaknju kada je Čavara prešao na mjesto vozača jer su se zaustavili kako bi vozač očistio vjetrobransko staklo, piše “Avaz“…

“Uočio sam vozilo parkirano uz branik s lijeve strane i primijetio sam da me nepomično gledaju bez reakcije, što mi je bilo sumnjivo jer smo se tu nalazili pet minuta i nikada do sada nisam vidio zaustavljena vozila. Namjerno sam se zadržao da prođe još jedan kamion, a zatim se polukružno okrenuo u pravcu Zenice. Vozilo je krenulo za nama. Vozio sam 110 kilometara na sat kako bih provjerio da li me prate, a oni su vozili za nama s rastojanjem od 100 metara. Nakon šest kilometara pretekli su nas i otišli ispred 500 metara da bi držali to odstojanje. Kako smo se približavali silasku s autoputa Bilješevo, automobil je usporio pored parkiranog kombija u zaustavnoj traci i razgovarali su”, rekao je Čavara.

Kako se predsjednikov automobil približavao, kombi je krenuo, ali ga je propustio, dok je prvobitno vozilo bilo parkirano kod podvožnjaka ispred autoceste, a kombi se dvoumio dali da skrene ili nastavi voziti.

“Da sam skrenuo ka podvožnjaku život bi mi bio ugrožen jer bih bio blokiran. Krenuo sam ka Zenici. Osjetio sam nesigurnost i zbog cjelokupne sumnjive situacije sve sam prijavio nadležnim institucijama. Ne želim prejudicirati ništa, ali tražim odgovor od nadležnih institucija. Čudno je i to što niko nije pisao o ovome i što nije procurila informacija jer da sam ‘pokupio’ neki saobraćajni znak svi bi znali”, rekao je Čavara.

Kada je došao do naplatnih kućica u Zenici predstavio se policajcima i ispričao šta mu se dogodilo, te ističe kako su veoma profesionalno postupili. Zahvalio se svim policijskim službenicima koji rade na ovom slučaju i brinu o njegovoj sigurnosti.

Predsjednik Federacije BiH je napomenuo da je u momentu ovog incidenta išao kući u Busovaču i da nije bio pod policijskom pratnjom jer ih je oslobodio smatravši da mu pratnja nije potrebna.

