Ujutro osvježenje: Da li će se poslijepodne vratiti paklene temperature

U Hercegovini će biti pretežno sunčano. Tokom dana u Bosni razvedravanje i veći dio dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu do 18 do 23, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 30, na jugu do 31 do 34 stepena.

U Sarajevu prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni, javlja “Fena”.

