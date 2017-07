Nova tropska noć u Bosni i Hercegovini

Visoke vrijednosti izmjerene su u Banjaluci (33 stepena, Neum i Mostar 32, Grude i Prijedor 31, Sarajevo 30…). Kako je ranije saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sunčano vrijeme očekuje se i sutra u BiH, prenosi “N1“…

Advertisements

U Bosni prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina u ranim jutarnjim satima. Veći dio dana u Bosni će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Od večernjih sati i tokom noći na četvrtak pljuskovi i grmljavina su mogući u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U noći na četvrtak vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19°C, na jugu od 19 do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 39°C.

Do kraja sedmice, prema najavama, očekuje nas velika promjena vremena i zahlađenje u većem dijelu BiH.

Advertisements

loading...

Facebook komentari