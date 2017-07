Na snazi je posljednja etapa genocida: NEGIRANJE

Dobri poznavaoci ratnih i društveno – političkih prilika na Balkanu tvrde da je posljednja etapa genocida sam čin negiranja i poricanja zločina. Eh pa taj proces u ovoj zemlji traje već godinama i upravo dolazi od struktira koje su počinile ili direktno učestvovale u agresiji na BiH.

Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko tvrdi da će se situacija i dalje zaoštravati jer nije postignut cilj Dejtonskim sporazumom da se Bosna i Hercegovina postavi kao funkcionalna država.

“Još uvijek je među srpskom stranom uvriježeno mišljenje da je moguća podjela Bosne i Hercegovine, a takvih špekulacija ima i sa zapadnih i sa istočnih krugova. Otkako je Rusija prisutna u regionu, ona to ohrabruje i vrlo često njihovi komentatori govore da granice na Balkanu nisu definitivne, da će se prije ili kasnije to pitanje ponovo otvoriti, jer ima puno zamrznutih konflikata i nezadovoljstva oko granica”, kazala je medijima Biserko podsjetivši da je srpska strana radikalizovala odnos prema Bosni i Hercegovini. „Kvalifikovali su rat u BiH kao oslobodilački rat Srba – što je neka vrsta njihove zvanične interpretacije. I još uvijek je važna incepcija toga da je Republika Srpska ratni plijen i od toga se u Srbiji neće tako lako odustati”, izjavila je Biserko.

Ključne vođe ideja o podjeli BiH su Milorad Dodik koji uživa podršku Rusije te Beograd ali i drugi centri moći, ističe Biserko

” Srbija vjerovatno nikad neće, ili će vrlo teško prihvatiti kvalifikaciju genocida. Oni smatraju da je tamo poginulo blizu 3.000 ljudi, da je to ratni zločin. Ne mogu baš negirati sve, jer je toliko presuda doneseno u Haškom tribunalu. To je nešto što srpska elita, organizovano i sistematski, kroz akademsku zajednicu negira i dokumentuje na drugačiji način. Oni govore kako su Hag i međunarodna zajednica to okvalifikovali kao genocid i to koriste kao jedan od argumenata za zavjeru protiv srpskog naroda. Rusi ih pri tome ohrabruju. To je ono što u velikoj mjeri opredjeljuje ponašanje srpske elite”, pojasnila je Biserko koja nadu polaže u „generacije koje nisu odgovorne, ali i nemaju dovoljno znanja da bi se opredijelile o tom zločinu ili uopće prema ratu u BiH. Zato treba fokus staviti na generacije koje dolaze, da im se pomogne da razumiju šta se desilo, zašto se Jugoslavija tako brutalno raspala i zašto je rat bio brutalan protiv Bošnjaka”, zaključuje Biserko.

