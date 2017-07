Objavljena vremenska prognoza za predstojeće sedmice

U periodu od 10. do 16. moguća je kiša u vidu lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima na prostoru centralne, sjeverne i zapadne Bosne. Stabilizacija vremenskih prilika prognozira se od 17. do 23, a novo pogoršanje od 23. do 26. jula. Na jugu naše zemlje očekuje se sunčano i stabilno vrijeme od 10. do 25. ovog mjeseca, piše u saopćenju.

Advertisements

”Minimalne temperature u Bosni u periodu od 10. do 14. jula prognoziraju se od 15 do 20, a u Hercegovini 19 do 24 stepena, dok se maksimalne u Bosni očekuju do 35, a u Hercegovini do 39 °C.

U periodu od 15. do 18. prognozira se pad temperatura. U većem dijelu Bosne vrijednosti minimalnih temperatura zraka kretat će se od 9 do 14, a na jugu naše zemlje od 14 do 19 stepeni. U istom periodu maksimalne temperature u Bosni dostizat će vrijednosti do 25, a u Hercegovini do 30 °C.

Jutarnje temperature zraka u periodu od 18. do 26. jula u Bosni se očekuju od 15 do 20, a u Hercegovini 19 do 24, dok se maksimalne temperature zraka u Bosni prognoziraju do 35, a na jugu do 38 °C”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi “N1“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari