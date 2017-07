Čedomir Jovanović: Srebrenica je naša sramota i grijeh

Bili ste i prošle godine na komemoraciji u Srebrenici, i tada su Vas Aleksandar Vulin i Milorad Dodik optužili da koristite događaj za ličnu promociju. Da li očekujete i sada slične komentare i kako ih doživljavate?

– Suviše se dugo bavim politikom da bih se obazirao na komentare ljudi koji su svoje živote i lične karijere izgradili na “kamenovanju“ svakoga ko drugačije misli ili se ponaša. Posebno to važi za Dodika i Vulina, i nije slučajno da su se baš oni oglasili poslije mog prošlogodišnjeg odlaska u Srebrenicu. Oni vrlo dobro znaju da suočavanje sa posljedicama rata, prevazilaženje sukoba i relaksiranje odnosa u regionu njih gura na marginu političkog života, i zato ću uvijek biti neko ko stoji na tom spolu naspram njih, spreman da se bori, bez obzira na ličnu cijenu koju plaćam zbog toga. Srebrenica je naša sramota i grijeh. Sramota zvanične politike koja se se iz Beograda širila u najmračnijoj deceniji naše bliske prošlosti, i svjestan sam da se zbog toga mnogi ne osjećaju komforno. Otišao bih tamo koliko god puta treba i poklonio se žrtvama jednog političkog bezumlja. To nije samo moja obaveza kao jednog političara. Najmanje je zbog toga. To je moja obaveza kao čoveka i roditelja, da tamo budem 11. jula. To je najmanje što mogu da učinim – kazao je Čedomir Jovanović.

