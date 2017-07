U srebreničkom genocidu ubijeno i deset imama: Neki su pronađeni i ukopani

U genocidu počinjenom u julu 1995. godine na području Srebrenice ubijeno je više od 8.000 dječaka i punoljetnih muškaraca. Među onima koji su izgubili svoje živote nalazi se i deset srebreničkih imama: Mehmedalija Mandžić, Mehmed Delić, Teufik Đozić, Sadik Hasanović, Esed Hasanović, Ramo Muhić, Šemso Osmanović, Mehmed Osmanović, Idriz Osmanović i Salko Hodžić.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Srebrenici Damir ef. Peštalić kazao je u razgovoru za AA da je Srebrenica javnosti poznatija nakon genocida. Dakle, o njoj se mnogo više priča u periodu koji je nastupio nakon te ‘95.

“Vrlo malo ljudi zna Srebrenicu prije genocida, a samim tim i islamsku zajednicu. Ovo je bio prostor koji je bio poznat po dvjema stvarima. Jedna je bila natalitet, čak su i novinari govorili za Srebrenicu da je ona najveća rađaonica. Ovdje je rađano mnogo djece. Bilo je normalno da porodica ima sedmero, osmero ili devetero djece”, pojasnio je Peštalić.

Poznata je bila i po tome što se mnogo pažnje posvećivalo obrazovanju. S tog područja, između ostalih, vodi porijeklo i Aziz ef. Hasanović, zagrebački muftija kao i mnogi drugi poznati alimi u BiH.

“Ono što je specifično za ovaj kraj jeste i da su svi imami koji su radili, a njih je bilo 20 u 20 aktivnih džemata, rođeni u Srebrenici. Pretežno su to bile generacije gdje su imami postajali s koljena na koljeno. Svi su naši imami ostali tokom genocida u Srebrenici, nisu napustili svoj narod i to govori o ulozi i važnosti Islamske zajednice”, istakao je Peštalić.

Naglasio je da je “ahmedija otišla zadnja sa svojim narodom, a i prva se vratila sa svojim narodom”.

“Ono što je najveći gubitak Islamske zajednice jeste to što smo od 20 imama, koji su ovdje živjeli i radili, izgubili deset. Deset imama je ubijeno zajedno sa preko 8.000 naših šehida ‘95-te godine”, kazao je srebrenički imam.

S obzirom da se njihove porodice, nakon rata, nisu vratile na prijeratna ognjišta, to otežava dolazak do informacija o tome gdje su i kako ubijeni i da li su pronađeni njihovi posmrtni ostaci.

“Nama je vrlo teško pronaći neke podatke, obzirom da porodice tih naših ubijenih imama danas ne žive u Srebrenici. Ono što znamo jesu njihova imena, gdje su radili i živjeli. Za neke od njih znamo da su pronađeni i ukopani”, pojasnio je Peštalić.

Riječ je uglavnom o starijim, iskusnijim imamima koji su i mnogo godina prije genocida radili u svojim džematima, poput Sadika Hasanovića koji je bio imam na Osmačama. On je otac Aziza ef. Hasanovića.

“Poput Mehmedalije Mandžića, koji je radio na Vidikovcu, na ulazu u grad, Šemse Osmanovića…”, kazao je Peštalić.

Podsjetio je da je Srebrenica tih ‘90-ih bila utočište građanima drugih obližnjih općina koji su mislili da će u ovom gradu biti sigurni.

“Imali smo mnogo imama koji su u Srebrenicu došli iz Kamenice, Zvornika, Vlasenice…Zajedno sa naših deset imama koji su ovdje živjeli još 15 imama je ubijeno. Dakle, 25 imama je izgubilo život u Srebrenici”, ispričao je Peštalić.

Kako je kazao, tokom ‘90-ih sve je do temelja porušeno, kada su u pitanju vjerski objekti i vakufska infrastruktura. Međutim, u godinama nakon genocida, kako traje povratak tako se obnavlja i infrastruktura u srebreničkim džematima.

“Dvadeset i tri džamije, jedan islamski centar i svu ostalu vakufsku infrastrukturu. Mi smo uspjeli obnoviti 19 džamija, aktivirali smo rad šest džemata, zaposlili sedam imama, a ukupno nas u Islamskoj zajednici radi deset”, ispričao je Peštalić.

Izrazio je želju da vrate ono što su imali u prijeratnim godinama.

– Danas je Srebrenica sredina gdje nema nikakvih problema kada su u pitanju vjerske slobode –

Govoreći o vjerskom životu danas na području Srebrenice, Peštalić je rekao da su se morali izboriti za svoja prava.

“Ovdje se žrtva genocida vratila na prostor koji su kontrolisali u to vrijeme oni koji su počinili genocid. To je bila borba za osvajanje teritorije na jedan miran i demokratski način. Mi smo bili ti koji su htjeli i koji su se nudili za razgovor, da pokušamo napraviti nešto normalno. Bilo je godina kada smo se ignorisali, bilo je godina kada su nas provocirali, ali, hvala Bogu, danas je to drugačije. Danas je Srebrenica mirna sredina, sredina gdje nemate nikakvih problema kada je u pitanju ispoljavanje vjerskih sloboda”, istakao je srebrenički imam.

Podsjetio je da danas u Srebrenici postoje Čaršijska i Bijela džamija kao i džamija Crvena rijeka, a u toku je obnova džamije u Petrićima. Peštalić je poručio da ovaj grad polako postaje ono što je nekad bio.

