Reis Kavazović: Dugo se među nama neistinom zamračuje istina

Dugo se među nama neistinom zamračuje istina, rekao je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović u Begovoj džamiji gdje je održao hutbu posvećenu obilježavanju godišnjice genocida nad Bošnjacima, javlja Anadolu Agency.

“Sve što smo kao narod do danas podnosili, a posebno tokom nedavne agresije na Bosnu i Hercegovinu, dio je provjere naše spremnosti da ostanemo ljudi, dio je naše borbe da dobro, a ne zlo, vlada svijetom, da humanost, a ne teror, prevlada ljudskom sviješću i djelima. Budimo spremni i u budućnosti ovim iskušenjima odolijevati odvažno, kako bi se u nama sačuvala, a izvan nas posvjedočila, naša odlučnost da ostanemo i opstanemo uz istinu i pravdu, a protiv laži i nepravde, ovdje i bilo gdje u svijetu. Neka ovo uvijek bude naše djelo, naš primjer, u nadi da će svi ljudi više težiti dobru, a manje zlu, i da će nas istina i pravda puno više obavezivati i okupljati kao najvažniji principi u životu pojedinca i društva”, rekao je reisu-l-ulema Kavazović.

Nažalost, rekao je, dugo se među nama neistinom zamračuje istina. Istina, kaže Kavazović, o zlu i stradanju koje se u ovoj zemlji dogodilo dugo se svjesno taji, a pravda sporo izlazi na vidjelo.

“Bez istine i pravde nema mira i dobra u ljudima i među ljudima, i niko tako neće postići vlastiti spas i sreću. Voljeli bismo da svi ljudi koji su svoju sudbinu vezali za ovu lijepu zemlju ovih dana o ovome dublje razmišljaju i uzmu potreban nauk u Potočarima i Srebrenici. I voljeli bismo da 11. juli i nevine žrtve genocida u Srebrenici podsjete sinove ove zemlje, i sve druge ljude, na kazivanja u svetim knjigama o dva Ademova a.s., ili Adamova sina, Habilu i Kabilu, jednom dobročinitelju, a drugom zločinitelju. Ovom ljudskom paradigmom smo trajno opomenuti da Bog svemogući prima i nagrađuje samo plemenito i nesebično ljudsko djelo, a osuđuje i najteže kažnjava postupke učinjene iz zlobe i sebičnosti, s namjerom da se nepravda i nasilje šire, da se drugi čovjek povrijedi i njegovo pravo prisvoji, da se Božiji propisi i ljudski zakoni prekrše”, rekao je Kavazović.

Ta poruka nas, naveo je Kavazović, također, trajno podučava da zločinac i ubica svoga brata, čovjeka, zaslijepljen mržnjom, nije u stanju ni da njegovo mrtvo tijelo pokopa na način dostojan čovjeka, i da to bolje čini crni gavran onda slijedeći zakon poštivanja Božijeg stvorenja i vlastite vrste.

“I još je nešto važno sadržano u tom kazivanju: zločinac se kasno kaje i teško svoj zločin priznaje. Braćo i sestre! Danas se sjećamo šehida genocida u Srebrenici i Podrinju, i svih naših šehida u Bosni i Hercegovini. Činimo to u okviru ovog našeg ibadeta u svim našim džamijama, iz dužnosti i poštovanja prema plemenitim šehidima i iz dubokog saosjećanja s njihovim porodicama. Pozivamo vas da u utorak, 11. jula, ispunimo našu veliku obavezu i klanjamo dženazu-namaz našoj braći i sestrama na šehitlucima genocida nad Bošnjacima muslimanima u Potočarima. Za sve nas, a posebno porodice koje će u mezare spustiti svoje najmilije, to je bolan trenutak i težak dan. Jedan tabut i jedan bijeli nišan s nevinom žrtvom u Potočarima znači našu neizmjernu bol, a sedamdeset tabuta koji će tog dana naći smiraj među hiljadama nišana žrtava najtežeg zločina, genocida, oko čega se usaglasio cijeli civilizirani svijet, ostaje opomenom do Sudnjeg dana. Ta opomena iz Srebrenice kazuje da zlo nema mjeru, da je nezasito. Ako mu se jasno i izričito ne stane na put, onda prijeti da uništiti sve vrijednosti koje je čovječanstvo ranije sagradilo”, rekao je Kavazović.

