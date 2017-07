Zbog protesta građana danas blokada saobraćaja u Neumu

Vozače teretnih vozila molimo da, kada iza sebe primjete dužu kolonu putničkih vozila, nakratko se isključe iz saobraćaja, kako bi se izbjegla rizična preticanja.

Na magistralnom putu M-5 Gromiljak-Blažuj (dionica Zelena meraja-Mostarsko raskršće) zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se otežano, jednom trakom, uz moguće kraće obustave (do 15 minuta).

Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo magistralne puteve: M-17 Vrapčići-Bišće Polje, M-4 Simin Han-Kalesija i M-16 Poriče-Kupres, kao i magistralni put M-18 na području Živinica.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta. S obzirom da su dani vikenda pred nama očekujemo pojačan promet vozila i veće gužve kako na putevima u našoj zemlji, tako i na graničnim prijelazima

Zbog protesta građana za danas (07.07.) od 11 do 11:30 sati najavljena je blokada saobraćaja u Neumu, na semaforu kod skretanja sa magistralnog puta prema donjem dijelu grada.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT

E-661 Banja Luka-Bosanska Gradiška, zbog izgradnje vijadukta Mahovljani, za saobraćaj je zatvorena petlja Mahovljani. Vozačima se preporučuje korištenje petlje Aleksandrovac ili magistralnog puta M-16 u ovisnosti od pravca kretanja.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-4

Simin Han-Donje Caparde, zbog radova na izgradnji pješačke staze u mjestu Rainci vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-5

Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

Donji Vakuf-Travnik, zbog radova na redovnom održavanju (izlaz iz Donjeg Vakufa prema Travniku, u dužini od cca 1600 m) saobraća se usporeno.

Gromiljak-Blažuj, zbog izvođenja neophodnih radova na dionici Zelena meraja-Mostarsko raskršće saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz moguće povremene kraće obustave (do 15 minuta).

M-6

Stolac-Ljubinje, (na području općine Stolac), zbog radova na deminiranju terena u vremenskom periodu od 05:30 do 13:30 sati, dolazi do polusatnih obustava saobraćaja, uz 15 minuta propuštanja vozila.

M-16

Poriče-Kupres, zbog izvođenja radova na sanaciji slijeganja ceste (nasipa) i škarpe zasjeka na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-17

Vrapčići-Bišće Polje, zbog radova na redovnom održavanju, u vremenu od 8 do 16 sati, saobraća se jednom trakom, uz povremene obustave.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.

M-18

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Živinice, zbog radova na rekonstrukcije raskrsnice sa regionalnim putem R-469, vozila saobraćaju jednom trakom.

M-19.3

Rogatica-Ustiprača (u mjestu Dub) zbog radova na miniranju terena u vremenskom periodu od 09 do 10 sati i od 14 do 17 sati, dolazi do povremene obustave saobraćaja.

REGIONALNI PUTEVI

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-435 Nevesinje-Berkovići, u toku su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji ove dionice, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-471 Lukavac-Banovići, zbog prevoza cementa industrijskim kolosijekom pruge preko regionalne ceste Lukavac-Banovići, dolazi do povremenih 15-minutnih obustava saobraćaja.

R-473 Nemila-Bistričak-Teslić, zbog većeg odrona potpuno je obustavljen saobraćaj.

KANTON SARAJEVO

– Zbog održavanja rok koncerta „Divlje jagode“ (Novogradski dani 2017) ispred Sportske dvorane Dobrinja, danas od 19 do 24 sata obustavlja se saobraćaj na dijelu ulice Bulevar branilaca Dobrinje (od spoja sa ulicom Emila Zole do raskrsnice sa ulicom Mimara Sinana), kao i u okolini Sportske dvorane Dobrinja. Alternativni pravac za vrijeme obustave je Emila Zole-Mimara Sinana i obratno.

-Zbog održavanja manifestacije “Vogošćanski dani” do 09.07.privremeno se obustavlja saobraćaj od 18 do 24 sata u ulici Jošanička (od skretanja za O.Š Mirsad Prnjavorac” do raskrsnice sa ulicom Samira Gradišića).

– Zbog održavanja manifestacije „Ilijaški dani“do 07.07. od 00 do 24 sata privremeno se obustavlja saobraćaj u ulici 126 Ilijaške brigade (od raskrsnice sa ulicom Hašima Spahića do raskrsnice kod Vakufske banke).

– Zbog realizacije pilot projekta aktivnog sistema za provođenje zakona i analizu saobraćaja u Gradu Sarajevo, usporeno se saobraća u zoni raskrsnica Bulevar Meše Selimovića-Alije Kučukalića i Maršala Tita-Fra Anđela Zvizdovića.

-Zbog izvođenja neophodnih radova izmjenjen je režim saobraćaja u ulicama: Roberta C.Fraseurea, Krivoglavci, Vahide Maglajlić, Franjevačka, Nevjestina, Zvornička, Nikole Šopa, Aleksandra Puškina, Zagrebačka i Azize Šaćirbegović, kao i na raskrsnici ulica Prijedorska i Gradačačka.

MOSTAR

– Zbog radova na izgradnji glavnih kanalizacijskih kolektora grada Mostara, na snazi je potpuna obustava saobraćaja u ulici Maršala Tita ( na relaciji Šarića džamija-Lučki most), dok je u ulici Kardinala Stepinca (ispred hotela Ero) desna traka zatvorena za saobraćaj, a lijeva je otvorena za dvosmjerni saobraćaj.

BIHAĆ

Zbog izgradnje poslovnog objekta na Trgu Maršala Tita, saobraća se jednom trakom.

MAGLAJ

U toku su sanacioni radovi na južnom ulazu u grad (Liješnica), zbog čega je saobraćaj potpuno obustavljen i odvija se kroz sjeverni ulaz u grad.

VELIKA KLADUŠA

U toku su sanacioni radovi u ulici Zuhdije Žalića (od ulice M. Tita do mosta na rijeci Grabarskoj), zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

