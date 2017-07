AKTIVIRAN ŽUTI METEOALARM: HERCEGOVINA GORI: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Danas sunčano i vruće uz malu oblačnost. Poslijepodne lokalni pljusak je moguć u višim područjima centralne i istočne Bosne. Vjetar, slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 30 do 40 °C.

Advertisements

Sutra sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući u planinskim područjima. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 30 do 40 °C.

U nedjelju sunčano i vruće. Poslijepodne u Bosni porast naoblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Padavine se očekuju u Krajini, dijelovima centralne i istočne Bosne, Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 31 do 40 °C.

U ponedjeljak sunčano i vruće. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 32 do 40 °C.

Advertisements

loading...

Facebook komentari