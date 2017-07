U Sarajevu proslavljen Dan nezavisnosti SAD-a: Kauboji, konji i seoski vašar

Uz muziku i brojne zvanice iz političkog, javnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, te članove diplomatskog kora i predstavnika međunarodnih organizacija upriličen je svečani prijem u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u povodu proslave Dana nezavisnosti.

Zabava je održana u stilu seoskog vašara, koji ambasadoricu Maureen Cormack podsjeća na porodična druženja na vašarima u Wisconsinu odakle je porijeklom njena majka i gdje su odlazili svakog ljeta i provodili vrijeme zajedno.

Kauboji i konj, sve ono što podsjeća na američka sela, a zatim i američki automobili izloženi su u dvorištu Ambasade SAD-a u Sarajevu.

Ambasadorica Cormack je u svom zvaničnom govoru navela kako je u BiH već dvije i po godine i kako ovdje postoje brojni izazovi zbog čega su odlučili organizirati zabavu u duhu dobrih starih vremena. Potom je ispričala kako su se na “country fairu” okupljali mladi gdje su pokazivali šta su naučili o poljoprivredi, uzgoju stoke, kuhanju i raznim zanatima još od 1641. godine.

“Značaj ove vrste događaja je da okuplja ljude iz svih sfera života sasvim odbacujući podjele koje prečesto postoje u društvu. Od hrabrih mladih ljudi do penzionera, od lid era u vlasti do opozicije, od poduzetnika do akademika, od novinara do muzičara. Svi vi koji ste ovdje večeras imate nešto zajedničko: budućnost Bosne i Hercegovine”, rekla je ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack poručivši da se nada da će svi u narednoj godini svakodnevno puno raditi kako bi doprinijeli slobodi i napretku u BiH.

Cormack se je na kraju govora zahvalila i čestitala Dan nezavisnosti SAD-a.

Također, navedeno je kako će se Dan nezavisnosti SAD-a u Sarajevu proslavljati do dugo u noć, uz muziku i brojne igre.

