Otkazana promocija knjige “Srebrenica – Laž i podvala srpskom narodu” a najavljen skup podrške zločincu Ratku Mladiću

Gotovo da se fenomenološki može posmatrati bosanski čovjek. Nakon što je preživio genocid u Srebrenici, ovom insanu teško da išta može zasmetati. Ne smeta mu ni što je više od 20 godina više od polovine stanovništva gotovo na ivici gladi, ne smeta mu ni što djeca napuštaju njegovu Bosnu i odlaze u druge, kojekakve treće zemelje, njemu baš ništa ne smeta, pa ni sama činjenica da mu kažu: Ma kakav genocid, nije bilo genocida? ili da kažu: Ma ko je ratni zločinac, ne to je ratni heroj?! Čudo li je taj bh čovjek koji samo šuti, a čim šuti onda mu je dobro. Postavlja se pitanje: Zašto šuti bosanski čovjek i od čega je pa da sve on može podnijeti? Može taj čovjek podnijeti i da ga drugi levate i ugnjetavaju pa čak i kad tog čovjeka njegov čovjek levati i ugnjetava, e to bosanski čovjek najbolje podnosi, čak i bez riječi, tiho brojeći dane i čekajući neko bolje sutra.

Sve na jednu stranu ali, kako taj čovjek može podnijeti da se sa njim igraju kao sa nekom ping – pong lopticom. Ta igrarija najbolje od ruke ide onima koji negiraju genocid i koji veličaju lik i djelo počinilaca genocida. To su one sveprisutne struje iz Republike Srpske među kojima dobro struji i načelnik Srebrenice Mladen Grujićić. Prije par dana, taj čovjek je objavio da je pozvao Ljiljanu Bulatović, književnicu u vlasništvu Ratka Mladića, da 7. jula bude gost Srebrenice i da promoviše svoju knjigu “Srebrenica – Laž i podvala srpskom narodu”. Eh pa danas, taj isti Grujičić tobož pod krinkom brige za stabilnost u gradu kojim gradonačelnikuje, otkazuje spomenutu promociju ne želeći izazivati netrpeljivost među stanovništvom.

Postavlja se pitanje, zbog čeka je takav ustupak napravio Grujičić.

Samo par sati kasnije, vijesti dolaze same i kaže se da je zvanična „Policijska uprava Banja Luka odobrila održavanje skupa podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću 11. jula u Banjoj Luci“. Skup organizuje Udruženje Srpski sabor zavetnici.

Valja istaknuti da je to ista policijska uprava koja je u sastavu entitetskih policijskih snaga u čijoj nadležnosti je održavanje sigurnosti 11. jula u Potočarima.

“Preduzet će se operativno, fizičko i saobraćajno osiguranje s ciljem sigurnog odvijanja skupa i eventualnog sprečavanja nezakonitih radnji”, ponosno je izjavila glasnogovornica Policijske uprave Banja Luka Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a Marija Markanović.

I opet muk. U ovoj zemlji Bosanski čovjek opet šutke podnosi nepravdu, baš kao što je podnio genocid u Srebrenici, maltretiranja i mučenja u desetinama logora kako srbijanskih tako i hrvatskih pa pogotovo herceg-bosanskih i opet, niko ni mukajet.

Dokle više???

