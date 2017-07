Pendeš: “Članstvo nije samo naša obaveza već države i više institucija”

Nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine u Bruxellesu, Pendeš je bila optimistična, ali i oprezna u davanju prognoza o tome kad bismo se mogli nadati aktiviranju članstva, prenosi “Fena”.

– Što se tiče aktiviranja MAP-a i Ministarstva obrane, ja mogu samo govoriti u ime Ministarstva, jer članstvo nije samo naša obaveza već države i više institucija. Svaka od njih kroz naš individualni, partnerski akcijski plan ima svoje odgovornosti, rokove, obveze za postizanje ciljeva. Na posljednjem sastanku, gdje je delegaciju BiH predvodio predsjedavajući Predsjedništva, gospodin Ivanić zajedno sa predsjedavajućim Vijeća ministara i sa mnom, imali smo priliku kroz razgovore sa veleposlanicima zemalja NATO-a odgovarati na pitanja, gdje su oni vjerojatno stekli određeni dojam o tome koliko je još iskoraka potrebno Bosni i Hercegovini kako bi se u što skorije vrijeme aktivirao Akcijski plan za članstvo. Ministarstvo obrane BiH je svjesno da, što se tiče talinskog uvjeta – registracije sve 63 lokacije, nismo u mogućnosti u potpunosti ispuniti taj zahtjev i to sam ja kroz prezentaciju veleposlanicima zemalja NATO-a u BiH prezentirala. Kazala sam da ćemo napraviti akcijski plan i dinamiku knjiženja tih lokacija, jer postoje one koje se mogu uknjižiti, postoje lokacije za koje treba dodamo vrijeme, zbog razrješenja statusa, a postoje lokacije koje, čak i da postoji puni konsenzus, i politička suglasnost, one se iz objektivnih razloga ne mogu uknjižiti i za njih moramo naći rješenje. Da li je to odustajanje od te i kupovina druge lokacije, recimo gdje su relejna čvorišta i slično – rekla je Pendeš.

Navodi da ima nakanu kao ministrica sa svojim zamjenicima i kolegama koji su članovi Stručnog kolegija u sljedeći četvrtak kvalitetno pripremiti točke dnevnog reda, između ostalih, implementaciju Pregleda obrane, koja podrazumijeva brojne aktivnosti koje se tiču strukture, ali i lokacija sa aspekta knjiženja.

– Da vidimo kad je krajnji rok kada se one mogu uknjižiti, koje su to lokacije koje ne možemo knjižiti i kada to usvojimo, prevedemo na engleski jezik i ponovo organiziramo, najdalje do kraja osmog mjeseca, sastanak sa veleposlanicima zemalja NATO-a u BiH. Svakako očekujem da će u međuvremenu doći do knjiženja još jednog broja lokacija – rekla je Pendeš.

Prošle godine je spomenula da vlasti iz Banje Luke prave probleme zbog knjiženja tamo gdje ih ne bi smjelo biti. Upitana da li se situacija popravila, Pendeš je rekla da negdje ima političkih, negdje funkcionalnih problema.

– Ali, što se tiče korištenja lokacija Oružanih snaga, od samog utemeljenja Ministarstva obrane na državnoj razini, mi do danas u punom kapacitetu, tokom 24 sata, koristimo sve te lokacije i za mene je to najvažnije. Nemamo nikakav problem sa entitetima ili bilo kojom lokalnom zajednicom. Problem može biti to što određeni broj političkih stranaka iz RS-a bar kažu da nemaju problem sa knjiženjem, ali ga žele vezati za rješavanje pitanja državne imovine. Znači nije problem u knjiženju besperspektivne vojne imovine, nego u očekivanju da se u isto vrijeme rješava državna imovina. A to prevazilazi kapacitete Ministarstva – kazala je za “Oslobođenje” ministrica odbrane BiH Marina Pendeš.

