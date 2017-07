Jasmina i Džanin žive izvan civilizacije u kući od drveta, planiraju da isključe struju, vodu…

Trend napuštanja sela i odlazaka u grad traje već više decenija, a u posljednje vrijeme je primjetan odlazak i u inozemstvo, pa slučaj dvoje mladih ljudi o kojima govori ovaj tekst tim još više zvuči nevjerovatan. Jasmina Bogućanin-Sarvan je rođena Beograđanka, a Džanin Sarvan Sarajlija, koji su dio zajedničkog života proveli u bogatoj Švedskoj, ali su ipak svoj „mir i slobodu“ pronašli nadomak Dervente, u Kuljenovcima. U želji da postanu samoodrživi, da žive nezavisni od sistema, te da sami proizvode hranu i odgajaju svoju djecu onako kako misle da ih treba odgajati, Džanin i Jasmina su mjesecima pretraživali oglase i obilazili državu, od krajnjeg juga, do krajnjeg sjevera.

Nakon duge potrage i brojnih mjesta koja su obišli, preko interneta su našli komad prirode koji im se dopao do te mjere da su ga ubrzo kupili, a od aprila tu i žive.

– Svako od nas ima put koji mu je predodređen i do kog će doći kada tada, neki od nas prate znakove, a neki tvrdoglavo tjeraju po svom. Tako smo mi došli do Dervente…u potrazi koja je trajala duže od godinu, pronašli smo imanje koje nam se dopalo još na slikama, pa još više nakon čitanja teksta, jer smo shvatili da je prodavac osoba koja voli i osjeća prirodu, kao i mi. Dolazak nas je skroz ostavio bez teksta jer je to bilo to. Ovdje imamo mir i slobodu. Mir možete naći svuda na planeti jer u suštini svi nosimo mir u sebi, on nije toliko uslovljen okolinom, ali ono sto imamo mi na Balkanu, a najviše u Bosni, to je ta sloboda koju zapad ne posjeduje, život na zapadu je život u sistemu. Koliko god čovjek tamo boravio u prirodi on ne možee biti van sistema, a kod nas to može, kaže Jasmina.

Život u prirodi nije jedino čemu ovi mladi ljudi teže, jer je njihova namjera mnogo kompleksnija od toga. Moglo bi se reći da oni žele da žive s prirodom. Neizostavan dio takvog poduhvata je i ishrana, a žele da sami proizvode hran i da je koriste uglavnom na biljnoj bazi i termički neobrađenu. Sve je započelo sa rođenjem i odrastanjem njihove kćerkice.

– Do promjene načina ishrane je došlo kada je moje dijete, tada beba od šest mjeseci, trebala da počne s čvrstom hranom. Kada je napunila šest mjeseci, odlučila sam da isprobam prvo sve na sebi. Rezultati su bili nevjerovatni, izgubila sam skoro 20 kilograma za nepuna dva meseca, promjenila sam raspoloženje i karakter, postala sam sretna osoba. Nisam više zabrinuta, nervozna, raspoložena za svađu, u strahu, stresu, već sam nasmijano biće koje je sretno svaki dan kada otvori oči i gleda u drveće. Počela sam da ga grlim, da hodam bosa po travi, da sve više i više imam potrebu da budem u prirodi, daleko od gradskog betona. Promjenom ishrane, prestankom jedenja ubijenih životinja i unošenjem njihovog stresa, vještačkih hormona i lijekova, postala sam smirena, čista i pozitivna osoba. Vremenom su strahovi nestali, šabloni koji su postojali, po kojima smo skoro svi mi odgojeni su se vremenom odprogramirali i postala sam slobodna, slikovito opisuje Jasmina.

Mnogi sve više vode računa o tjelesnom zdravlju, za koje je, pored rekreacije, ključna upravo ishrana. One koji se nisu spremni tako lako odreći tog vida zadovoljstva, Jasmina savjetuje da se ne mora odmah prijeći na sirovu hranu biljnog porijekla, niti je to uvijek moguće, ali da se jako jednostavno mogu napraviti prvi koraci koji će mnogo doprinijeti zdravlju.

– Za početak, izbacite sve proizvode bijele boje, poput brašna, soli, šećera, sve životinjske i industrijske proizvode, o čemu govori i moja knjiga “Kako zdravo smršati – jelovnik za 30 dana”. Zavisnost od kuhane prerađene hrane je isto što i zavisnost od alkoholizma ili droge, jer u toj hrani koju vi kupite u radnji postoje sastojci koji su tu stavljeni kako bi vi kad pojedete jedno, pojeli još sto i jedno… Postoji više sastojaka koji izazivaju tu zavisnost, a ujedno i bolesti, a to su šećer, sojin lecitin i razni dodaci označeni sa slovom E (neki broj). Sada otiđite do vašeg frižidera i pregledajte sve namirnice, i stavite na jednu gomilu sve što sadrži bilo šta od ovih sastojaka, a na drugu ono što nema ništa od ta tri. Meso, ukoliko ga niste vi lično tovili pre klanja, onda je sigurno na gomili punoj hemikalija, pojašnajava prve korake ka zdravijoj ishrani.

Svoje iskustvo predstavila je i u nekoliko knjiga, a šira publika mogla se o njenom radu bolje upoznati putem internet stranice www.skolanekuvanja.com, popularnih i posjećenih Jutujub kanala i Fejsbuk stranice „Škola nekuvanja“, na kojima se nalaze neki od recepata za zdravu ishranu.

Međutim, nije jedino ishrana ono što je ovaj bračni par promijenio u svojoj težnji za skladom sa prirodom. Osmislili su „Prostranstvo ljubavi“, u kojem žive u kućici napravljenoj od drveta, planiraju da isključe struju, vodu, telefon… promjena ishrane promijenila im je svijest.

– Nažalost, imamo gradsku struju za početak dok ne osmislimo koju ćemo kombinaciju imati da budemo skroz samoodrživi, želimo kombinacije soilarnog sistema, vjetrenjače i da na neki način iskoristimo vodu. Najvrednija stvar na svijetu koju imamo je upravo voda za piće, ali ne ona gradska, puna hlora i fluora… Ne koristimo nikakve hemikalije, kompostiramo svu hranu i ostatke, recikliramo papir, plastiku ne koristimo i ono što imamo korisitmo iznova i iznova. Tako da skoro da i ne proizvodimo otpad… To je naš moto, ostaviti što manji otisak na planeti za svog života. Želja nam je da svojim primjerom ljudima širimo svijest, da budemo pozitivna promjena koja će se desititi, da omogoćimo ljudima koji u sebi imaju sjeme ovakvog života, ali, nažalost, i dalje strahuju od egzistencijalnih stvari, da vide u praksi da je moguće napraviti ovaj korak i “ostati živ”, čak življi nego ikada. Želimo da nam ljudi istomišljenici dolaze u goste, i da odlaze kao što se već i dešava, s pitanjem “je l’ ima neki komad zemlje ovdje na prodaju?”. Želimo da vratimo život na selo, da mladi bračni parovi, poput nas, se odluče na ovaj korak i da nam budu komšije, da živimo svi zajedno u skladu s prirodom, da osnujemo školu u prirodi, da ljudi ponovo žive zajedno, kao što su nekada, a ne otuđeni jedni od drugih, da zemljom ponovo zavlada mir i ljubav prema svim živim bižima na planeti… Na sreću, prvi korak ka tome je veoma jednostavan i nalazi se u našim tanjirima, otkriva Jasmina, piše “Derventacafe“.

