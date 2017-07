Danas oblačno sa kišom: Kada se očekuje prestanak padavina?

Povremena kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini, umjerena, bura. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 18 do 24, na jugu od 25 do 29°C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom povremeno. Više padavina u jutarnjim satima. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 19°C, prenosi “Faktor“.

Prestanak padavina i više temperature, prema izvještaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH očekuju nas već od utorka, kada će dnevne temperature iznositi od 21 do 27, a na jugu zemlje od 28 do 32°C.

U srijedu i četvrtak ponovo će biti vruće sa temperaturama do 35 stepeni Celzijusa.

