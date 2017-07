Zenički malinari spremni uništiti malinjake, pozvali političare da rade za 2 KM

Malinari sa područja općine Zenica danas su mirnom vožnjom ulicama grada ukazali na probleme s kojima se susreću te izrazili nezadovoljstvo otkupnom cijenom malina od 1,50 KM po kilogramu, piše “Klix“…

Nekoliko desetina malinara danas je protestnom vožnjom iskazalo nezadovoljstvo zbog otopine cijene maline dodajući da su njihovi troškovi mnogo veći u odnosu na otkupnu cijenu koja im se nudi kao moguća garantna.

Predstavnik malinara Zeničko-dobojskog kantona Admir Durmo je izjavio da je otkupna cijena od 1 KM uvredljiva i smiješna, a da cijena od 1,50 KM nije dovoljna ni za pokrivanje troškova.

“Ovo je mjera upozorenja kojom pokazujemo naše nezadovoljstvo. Pokušat ćemo u Travniku pronaći rješenje, a ako ne nađemo rješenje krenut ćemo prema vladama, a vjerovatno će nakon toga biti bojkot hladnjača i obustava izvoza”, izjavio je Durmo.

On je dodao da otkupljivači zbog prošlogodišnje više cijene maline, ovogodišnjom nižom cijenom žele napraviti kompromis. Cijena maline na parceli uz sve troškove, prema riječima proizvođača malina Mahir Oparića, iznosi oko 2,05 KM te je mišljenja da je cijena od 1,50 KM uvredljiva.

“Prošle godine je cijena bila od 3 do 3,60 KM zavisno od sorte maline, i to je samo pokazatelj da malinari u BiH mogu biti složni i popraviti ovu cijenu. Ovo je mirna vožnja gdje ćemo vlastima i otkupljivačima dati do znanja da ne mogu raditi što žele”, kazao je Oparić.

Jedan od prvih proizvođača malina na području Zenice je Nisvet Čamdžić iz Obrenovaca koji ima četiri dunuma malina.

Nezadovoljan cijenom, danas je istresao maline na cestu te pozvao članove Predsjedništva BiH da dođu pobrati maline za 2 KM.

“Neka dođu pobrati moje maline ja ću im dati 2 KM po kilogramu. Država nas je navela da zasadimo maline, a sada nam treba deset godina nakon malina da bismo koristili ponovo zemlju i to je naša prva šteta. Zbog svega ovog što nam rade, pozivam sve malinare da uništimo naše malinjake i onda korist nećemo imati ni mi, ni otkupljivači ni država”, poručio je Čamdžić.

Malinari su dio malina danas uništili, a dio su podijelili građanima koji su im dali podršku tokom današnje protestne vožnje.

Danas je ispred zgrade Vlade FBiH bivši ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Jerko Ivanković-Lijanović održao press konferenciju o ovoj temi, pozivajući vlasti da histo reaguje, da zaštiti uzgajivače maline te da isplati poticaje.

Učesnici protesta bacali su maline kazavši kako su ako se ne dogovore sa otkupljivačima spremni tražiti povrat malina i sve uništiti.

Sa sobom su ponijeli određene količine malina koje će dijeliti građanima na zeničkim ulicama.

