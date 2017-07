PADE KIŠA, PA SE STIŠA…: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana

Tokom poslijepodneva i u večernjim satima, postepeno naoblačenje, će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar, slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 11 do 16, na jugu od 17 do 21, a dnevne od 23 do 28, na jugu od 28 do 32 °C.

Advertisements

Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima kiša u većem dijelu naše zemlje, osim na jugu Hercegovine i u Posavini. U ostatku dana lokalni pljuskovi su mogući u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 21, a dnevne od 19 do 25, na jugu od 25 do 30 °C.

U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 9 do 15, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 22 do 28, na jugu od 28 do 32 °C.

U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prema kraju dana u zapadu Bosne je moguć pljusak. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 25 do 30, na jugu od 30 do 34 °C.

Advertisements

loading...

Facebook komentari