Ćamil Duraković: Nemojmo od Srebrenice i 11. jula praviti folklor

– Usvojili smo program, budžet, obezbijedili novac i učinili smo sve da materijalno-tehnički obezbijedimo sve aktivnosti u okviru programa. Završen je proces identifikacije 70 žrtava koje će ove godine biti ukopane. Ono na šta se najviše fokusiramo jeste aspekt sigurnosti. Poučeni iskustvom i lošim događajima iz prošlosti, tačnije onome što se desilo 2015. godine, dali smo tome veliku pažnju, tako da su policijske agencije na čelu sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela preuzele maksimum da se ovaj događaj obezbijedi adekvatno. Sa policijskim agencijama skoro svaki dan imamo razmjene informacija i za sada nema ništa što bi moglo ugroziti manifestaciju – kazao je za Faktor predsjednik Organizacionog odbora Ćamil Duraković.

Istakao je da su ove godine znatno pooštrene procedure, pravila i kontrole policije, kako bi se što dostojnije prisutni prisjetili svih žrtava genocida.

– Ono što mi propišemo kao postulat svi koji dođu i na Marš mira i na samu dženazu moraju poštovati. To su elementarna pravila u skladu sa događajem, a događaj je da mi klanjamo dženazu, a to nije nikakva javna sportska ili kulturna manifestacija. S tim u vezi pozivamo građane da ne nose bilo kakva obilježja koja ne asociraju na 11. juli, od nekih političkih stranaka, nevladinih udruženja, ili bilo kakvih udruženja koji ne govore o dešavanjima 11. jula. Sve što nema veze sa obilježavanjem genocida policija će oduzeti i odstraniti. Nemojmo pretvarati 11. juli u folklor, jer to je dženaza i sjećanje na žrtve genocida iz 1995. godine – istakao je Duraković.

Zbog toga apeluje svim građanima koji planiraju doći u Srebrenicu da paze na svoje ponašanje.

– Apelujem da svoje ponašanje usklade po bošnjačkom, muslimanskom običaju kada se ide na dženazu, da se ide sa jednim jedinim nijetom a to je da se na dostojanstven način ukopaju žrtve. Svake godine pokušavamo reducirati prosjačenje, prodaju nekih stvari na ulicama, a ljudi koriste taj događaj i veliku masu ljudi da to zloupotrijebe. Bit ćemo dosta strožiji, žao nam je što smo morali tako uraditi, ali ljudi su nas doveli do te mjere da ćemo morati intervenisati, a sve u službi očuvanja dostojanstva naših žrtava – izjavio je predsjednik Organizacionog odbora.

S obzirom na to da prijava zvanica traje do 2. jula Duraković kaže da još sa sigurnošću ne može reći ko će prisustvovati ovogodišnjoj manifestaciji.

– Još je rano govoriti, ali dosad smo dobili prijava oko 90 posto ambasada da će prisustvovati. Većina zemalja imat će svoje neke članove koje će prisustvovati u ime njihovih vlada, što je jako pozitivno i dodaje jednu dimenziju svemu ovome da Srebrenica i žrtve nisu zaboravljene – zaključio je Ćamil Duraković.

Za Marš mira koji počinje 8. jula, do sada se prijavilo oko tri hiljade ljudi.

– Rok za prijave učešća organizovanih grupa je 1. juli dok se pojedinačni učesnici mogu prijaviti sve do samog polaska Marša. Jučer je bilo oko 3000 prijavljenih a očekujemo oko 5000. Što se tiče organizovanih grupa, najveća nam dolazi iz Turske, oko 115 učesnika. Imamo grupe i iz Irana, Švicarske, Njemačke, SAD-a, bajkere iz Italije, Austrije… Polazak je 8. jula između 8.30 i 9 sati iz Nezuka, sa dva noćenja, a dolazak u Potočare je planiran za 10. juli oko 17 sati – kazao je predsjednik Pododbora “Marš mira 2017“ Munir Habibović.

Učesnici će u sklopu ovogodišnjeg Marša mira proći tri etape, od kojih je svaka duga između 25 i 30 kilometara. Na potezu od Nezuka do Potočara učesnici će proći sljedećom maršrutom: Nezuk – Baljkovica – Parlog – Crni Vrh – Snagovo – Liplje – Jošanica – Donja Kamenica – Bakrači – Glodi – Udrč – Cerska – Kaldrmica – Đugum – Mravinjci – Burnice – Kameničko Brdo – Ravni Buljim – Jaglići – Šušnjari – Budak – Potočari (Memorijalni centar). Dženaza i zvanična manifestacija obilježavanja godišnjice i sjećanja na sve žrtve genocida u Srebrenici tradicionalno će biti održana u utorak 11. jula.

