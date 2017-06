SMORILE SU VAS VISOKE TEMPERATURE: Pogledajte šta vas tek čeka narednih dana!

Početkom jula (od 01. do 12.) u cijeloj Bosni i Hercegovini bit će nestabilno vrijeme sa padavinama u vidu lokalnih pljuskova, kažu podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalne temperature zraka u navedenom periodu u Bosni se očekuju od 12 do 17, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen, dok će dnevne u Bosni dostizati vrijednosti do 30, a na jugu naše zemlje i do 33 °C.

No, ako su vas smorile visoke temperature posljednjih dana, blago osvježenje stiže već od nedjelje.

U subotu, 01. jula, jutro pretežno oblačno. Prije podne razvedravanje u Krajini, a poslije podne i u ostatku naše zemlje. U ranim jutarnjim satima sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područija. Prije podne bez padavina u Krajini, a tokom poslijepodneva lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na istoku Bosne.

Vjetar, slab, uglavnom zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 26 do 32 °C.

U nedjelju, 02. jula, prije podne pretežno vedro. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima postepeno naoblačenje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Intenzivnije padavine se očekuju u istočnim, sjeveroistočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, gdje je moguće od 30 do 50, lokalno do 60 l/m2 u toku 24 sata.

Jutarnje temperature od 9 do 15, na jugu od 16 do 20, a dnevne od 23 do 28, na jugu od 28 do 32 °C.

U ponedjeljak, 03. jula, u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne sa kišom. Prije podne prestanak padavina i djelimično razvedravanje na zapadu i sjeverozapadu Bosne, a poslije podne, postepeno, i u ostalim područjima.

Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 18 do 22, a dnevne od 19 do 25, na jugu od 26 do 30 °C.

U utorak, 04. jula, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 11 do 15, na jugu od 16 do 21, a dnevne od 23 do 28, na jugu od 28 do 32 °C.

