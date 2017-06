Grujičić: U Srebrenici se neće graditi spomenik Čurkinu

Načelnik Općine Srebrenica Mladen Grujičić izjavio je danas u Sarajevu da ta općina nije dala suglasnost za podizanje spomenika preminulom ruskom ambasadoru u UN-u Vitaliju Čurkinu u Srebrenici jer bi to samo doprinijelo podizanju tenzija i novim razmimoilaženjima naroda koji tamo žive, piše “Fena”.

Advertisements

– To nam nije potrebno, moramo se baviti stabilnošću Srebrenice i stvaranjem uslova za međusobno uvažavanje i poštivanje kao i stvaranje uslova da zainteresovani investitori ne budu spriječeni zbog neke inicijative koja može dovesti do destabilizacije. Tako, Općina Srebrenica nije dala dozvolu za gradnju takvog spomenika – naglasio je.

Pojasnio je da je inicijativa za izgradnju spomenika Vitaliju Čurkinu stigla prije oko mjesec dana, a Skupština je donijela odluku da na prostoru grada Srebrenice nema mogućnosti za podizanje bilo kakvih spomenika.

Vitalij Čurkin bio je izaslanik Moskve tokom pregovora za vrijeme sukoba u bivšoj Jugoslaviji, i to od 1992. do 1994. godine. On je uložio veto, uime Ruske Federacije, kad je 2015. godine u Vijeću sigurnosti UN-a predložena Rezolucija o Srebrenici.

Advertisements

loading...

Facebook komentari