Povodom smrti Alise Mahmutović oglasila se i psihologinja Jasna Bajraktarević

Njen suprug, profesor Dubravko Lovrenović, u fokus javnosti dospjeli su nakon samoubistva njihovog sina Mahira u decembru 2015. godine.

Advertisements

Tim povodom na svom se Facebooku profilu oglasila i Jasna Bajraktarević, ugledna univerzitetska profesorica, specijalista socijalne psihologije, psihologije ličnosti i sportske psihologije.

“Mahire, Dubravko, Alisa… nadam se da ste sada zajedno… i da ste našli svoj mir…. a nama ostaje da ćutimo i stidimo se što sistem u kojem i istina i laž i čovek i nečovek i pravda i nepravda imaju svoju, nekada jadnu i bednu cenu, i dalje funkcioniše, i dalje jede duše onih koji mu ne pripadaju. Svojom borbom spasli ste mnogo dece. Svojom smrću postali ste zauvek noćna mora za one koji su dušu davno prodali Faustu i simbol snage istine i besmisla života bez nje, za one koji su vam verovali… Počivajte u miru sa blagoslovom svih nas koji vas nećemo zaboraviti i napustiti, svih nas koji ćemo nastaviti, u ime istine, da štitimo svoju i tuđu decu od ljudi koji to nisu…”, napisala je profesorica Bajraktarević.

Dubravko Lovrenović, Mahirov očuh, također je preminuo u januaru ove godine u 61. godini.

Oboje su bolovali od karcinoma.

Advertisements

loading...

Facebook komentari