Hag: Danas drugostepena presuda po tužbi preživjelih srebreničkog genocida protiv Holandije

Izricanju drugostepene presude prisustvovat će i predstavnici Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Pokreta majki enklava Srebrenica i Žepa te Udruženja Žena Podrinja – Bratunac.

Advertisements

“Presuda će uslijediti za tužbe u šest hiljada i tri predmeta, koje su podnesene protiv Vlade Holandije čiji bataljon nije zaštitio više od osam hiljada muškaraca nakon pada Srebrenice. Obaveza holandskog bataljona prema mandatu je bila da zaštiti sve ljude koji su se nalazili unutar zaštićene UN-ove zone”, navedeno je u zajedničkom saopštenju udruženja žrtava.

U prvostepenoj presudi sud je presudio djelimično u korist žrtava i to na način da je Vlada Holandije odgovorna za smrt muškaraca koji su se nalazili unutar UN-ove baze u Potočarima u julu 1995, u vrijeme kad je počinjen genocid u Srebrenici.

“Žrtve su podijeljene u tri kategorije: one koji su bili unutar UN-ove baze, one koje su se nalazili oko baze i muškarce koji su se uputili ka šumama. Vlada Holandije je proglašena odgovornom za smrt samo onih osoba koje su se za vrijeme pada Srebrenice zatekle unutar UN-ove baze, ali ne i za muškarce koji su se nalazili oko baze, kao ni za one koji su put od sigurne smrti pokušali naći u šumama uputivši se na ono što će kasnije postati poznato kao Marš smrti”, navodi se u saopćenju.

Preživjeli genocida prvostepenu odluku holandskog suda smatraju neprihvatljivom i ponižavajućom.

Prvostepenom presudom, smatraju žrtve, sud je slučaju pristupio selektivno, ne želeći potvrditi da su sva ubistva koja su uslijedila nakon što su snage tadašnjeg zapovjednika VRS-a, danas haškog optuženika Ratka Mladića ušle u Srebrenicu dio jednog zločina, a ne izdvojeni i različiti slučajevi.

“Preživjele žrtve i svjedoci genocida očekuju da će Okružni sud u Hagu donijeti odluku u korist istine, pravde i nevinih žrtava. Pravedna presuda koja bi potvrdila odgovornost holandskih vojnika za smrt naših najdražih, bez obzira na to gdje da se nalazili u vrijeme pada zaštićene enklave UN-a, za nas će biti tek djelimična satisfakcija, jer naše djece danas nema, a za njihovu smrt odgovorni su oni koji su nijemo posmatrali i prećutno dozvolili i omogućili izvršenje genocida”, poručeno je u saopštenju.

Advertisements

loading...

Facebook komentari