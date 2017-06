Uz visoke temperature: U BiH sutra malo do umjereno oblačno

Poslijepodne razvojem oblačnosti na krajnjem sjeverozapadu i istoku Bosne moguć je slab pljusak. Vjetar će biti slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni Celzijusa.

Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost.

Temperatura zraka u 14 sati: Bjelašnica 13, Ivan-sedlo i Sokolac 23, Srebrenica 25,Tuzla, Gradačac, Bugojno i Zvornik 26, Sarajevo, Livno i Sanski Most 27,Banja Luka, Bihać, Zenica, Doboj i Bijeljina 28, Neum i Bileća 30, Trebinje 31 i Mostar 35 stepeni Celzijusa, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH…

