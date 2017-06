Dan šehida, sjećanje na one koji su živote dali braneći BiH

U glavnom gradu Bosne i Hercegovine ovaj dan bit će obilježen posjetom šehidskom mezarju Kovači, koje će posjetiti šehidske porodice, predstavnici šehidskih udruženja, državnih organa, kao i brojni građani.

U Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu će povodom Dana šehida biti proučena hatma dova pred dušu svih bh. šehida.

Muftija travnički Ahmed ef. Adilović je u ovogodišnjem bajramskom intervjuu za Anadolu Agency ukazao na važnost obilježavanja Dana šehida, odnosno koliko je važno da se šehidi ne zaborave.

“Jako važno da ne zaboravimo one koji su dali ono što su najviše mogli, to su svoje živote, radi današnjeg mira, slobode i toga da mi komotno možemo uživati sva, pa i vjerska prava i da možemo i ramazan provesti kako treba, ali i bajramovati na način koji je priličan i koji je dostojan. Ovo su neke stvari koje su naša tradicija, koja su naša vrijednost”, poručio je muftija Adilović.

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice od 23. januara 1995. godine, u BiH je drugi dan Ramazanskog bajrama proglašen Danom šehida, kao dan sjećanja na sve one koji su dali živote braneći porodicu, čast, domovinu i vjeru.

Taj dan se obilježava obilaskom šehidskih mezarja, posjetama šehidskim porodicama, učenjem hatme za sve šehide i podsjećanjem na njihovu žrtvu.

Kur'an na mnogo mjesta govori o šehidima, a u 154. ajetu sure Bekare, se kaže: “I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli: “Mrtvi su!” Ne, oni su živi, ali vi to ne znate”.

