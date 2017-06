Grujičić: “11. jula neću ići u Potočare jer me tamo smatraju nepoželjnim”

Grujičić je naveo da iskreno poštuje svaku žrtvu, ali da razumije i to da ga u Potočarima smatraju nepoželjnim i da iz tog razloga 11. jula neće ići, piše “Srna”.

“Žao mi je što nema istovjetnog odnosa prema žrtvama s druge strane i uvjerenja da svim nevinim ljudima treba da se oda počast. A da historiju prepustimo da se bavi onim što spada u njen zadatak. Na nama je da živimo jedni s drugima”, rekao je Grujičić.

On je naveo da su na spomen srpskim žrtvama pozivani svi, od međunarodne zajednice do sugrađana iz drugog naroda te da neki dođu, a neki ne dođu.

“Sve žrtve koje su pale zaslužuju pijetet. Da me kojim slučajem na komemoraciji srpskim žrtvama proglase nepoželjnim, ne bih išao”, rekao je Grujičić.

Grujičić je smatra da je ucjena to što je za organizatore u Potočarima svako dobrodošao pod uslovom da prizna da se desio genocid.

“To je ucjenjivanje, a što je još poraznije, to nije iskreno. Među organizatorima ima onih koji pričaju po potrebi, a nemaju svoj stav. Neke se teze izgleda zastupaju onako kako to neko sa strane diriguje, svejedno da li to dolazi iz Sarajeva ili nekih drugih mentora”, istakao je Grujičić.

On je naveo da organizacija 11. jula, bez obzira što se prvi put obilježava u mandatu srpskog načelnika, teče u skladu sa željama organizatora.

“Opština je na raspolaganju. Imamo dobru saradnju sa bošnjačkim predstavnicima koji se bave organizacijom. Ljudi u Srebrenici žive jedni s drugima potpuno normalno”, dodao je Grujičić.

Prema njegovim riječima, velika većina Srba i Bošnjaka, običnog naroda u Srebrenici, poštuje sve žrtve podjednako i nikad nije bilo problema dok se oni ne nametnu sa strane.

“Nama nema druge nego da preko nekih stvari pređemo, neke druge prihvatimo i priznamo, a da o svemu tome otvoreno razgovaramo bez isključivog stava koji nije podložan korekcijama”, zaključio je Grujičić.

