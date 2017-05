“Izetbegović je bio na Kazanima, red bi bio da dođe i u Dobrovoljačku”

“Odbrana Sarajeva značila je i da BiH ima šansu. Ovaj dan se mora pamtiti, ozbiljnije ceniti i gledati”, kazao je Divjak za “N1“…

– Kako danas gleda na sve, 25 godina poslije?

“Sa vojne tačke gledišta, tog 2. maja u jutarnjim časovima, od pet do osam sati izvršena je strategija napada. Najveći deo objekata je napadnut, pošta, železnička stanica, napad na objekte koji su proizvodili. Jedna artiljerijska priprema nagoveštavala je da će doći do napada”, kazao je Divjak.

Kaže da su od 8. aprila 1992. godine funkcionisali Opštinski štabovi. Javljali su o pojavi oklopnih jedinica.

“Bili smo spremni da zaustavimo brzi prolaz. Bitan podatak je da su oni išli sa Pincgauerima. U to vreme, odred se zvao Vukovi sa Zlatišta. Javili su mi da su transporeteri u gradu. Oko 2-3 sata, dolazi komandant Talijan sa doktorom. Dolaze da kažu da su iz ovog našeg potoka uspeli da zautave dva transportera. Vojna situacija je stavljena pod kontrolu”, ispričao je Divjak o 2. maju 1992. godine – za kojeg se kaže da je trajao 48 sati.

“Priča trećeg maja je dosta drugačija”, tvrdi Divjak.

“Bilo je dosta mladih sa emocijama, međutim, onaj deo obrazovanih vojnih ljudi nametnuo je stanje koje je odvratilo taj napad”.

Tada se JNA više nije zvala tako, nego je preimenovana u Jugoslovensku vojsku.

– Na današnji dan je zarobljen i prvi predsjednik Predsjedništva BiH, Alija Izetbegović.

“Bili smo u šoku. Imali smo podatak da je gospodinu Aliji Izetbegoviću govoreno da se ne spušta na aerodrom jer je pod kontrolom Jugoslovenske vojske. On je više verovao njima. Kod nas u štabu, prateći Hadžifejzovića, stvorila se nova odluka. Da se napadne. Ali čime? Nema oružja, tenkova. Nismo znali šta se dešava?”.

– Živimo u torovima, Evropa izbjegava istinu na Balkanu

“Mnogo je pitanja još tu. Petog je napadnuta i policijska škola. Niko nije odgovarao za Suadu i Olgu. Kada se govori o Dobrovoljačkoj već, poslije dugo vremena je tužilaštvo donijelo svoju odluku. Nas 19 je oslobođeno odgovornosti. Ni Predsjedništvo, ni štab nije organizovao napad. Izvršioci nisu pronađeni. Izetbegović je bio na Kazanima, red bi bio da dođe u Dobrovoljačku. Učinjen je zločin, a dogovoren je da se izvrši zamjena Kukanjca i Izetbegovića. Nabrojao je šest koji su ubijeni, a to u Beogradu ne priznaju”, ispričao je Divjak u programu “N1”.

Mladen Ivanić je danas rekao da je Dobrovoljačka najveći zločin, a Divjak mu je odgovorio kazavši da to nema nikakve veze. “Teritorijalna odbrana je pobijedila jake snage vojske”.

Dobrovoljačka se ove godine obilježava u Istočnom Sarajevu, a Divjakov komentar je sljedeći:

“Mi živimo po torovima. Oni hoće u toru da govore o neistini. Avdo Huseinović je to objasnio. Oni misle da su to Bošnjaci radili, da bi se zaustavio sukob. Oni u školama ne govore o genocidu, nego govore da su se Srbi branili od Hrvata i muslimana. Njihova politika je da se genocid ne priznaje”, ocijenio je Divjak.

“Nijedno tužilaštvo u svetu nije reklo da je izvršena agresija iz Beograda. Rekli su za Hrvatsku i onu šestorku iz Herceg-Bosne. Evropa izbegava da na Balkanu dođe do istine”, kazao je, dodavši:

“Kod aktuelnih politika nema volje za istinom. Država ne funkcioniše. Ne postoji. Postoje entiteti, distrikt Brčko. Optužujem one koji vode te stranke za situaciju sa borcima. SDA odgovara što nisu ispunjene silne one želje. Govorilo se da će dobiti šume, reke, pored onih zlatnih kašika. Za borce odgovaraju oni koji su vodili taj narod”, smatra Divjak.

– A postoji li strah od novih sukoba, bilo je pitanje za kraj gostovanja?

“Ako budu poštovali ono što je komandant NATO-a rekao – neće, verujem u to. Mladi, onih srednjih godina ne žele. Ne osjećam bojazan. Pitat će me ljudi to, ali nema raspoloženja da se ratuje za ideje koje nisu naše. Ideja tada je bila BiH”, kazao je.

Još jednom je izjavio da je ponosan što je tih dana bio sa građanima, i kazao da smo dužni odati priznanje svima onima koji danas više nisu sa nama.

“Hvala svih 300.000 ljudi koji su izdržali 1.460 dana”, izjavio je Divjak na kraju gostovanja na “N1”.

