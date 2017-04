Košmar za putnike koji iz BiH idu na Jadran: Na granici skeniraju osam puta, gužve ogromne

Kontrole na hrvatskim granicama uvedene po Uredbi EU-a o zoni Schengen, osim što izazivaju gužve, uistinu znaju biti rigorozne, piše “Dubrovački Dnevnik“.

Tome svjedoči i priča turističkih vodiča koji su sa grupom stranih turista prošlog vikenda više vremena proveli čekajući na granicama između Hrvatske i BiH nego u putu. Kažu da se radi o pravom iživljavanju nad putnicima.

– Od Mostara do Dubrovnika, i nazad, skenirani smo čak osam puta! Dakle, na svakom graničnom prijelazu su prošli skeniranje, kako vodiči, tako i gosti. To su ljudi u trećoj životnoj dobi koji su došli odmoriti se ovdje i vidjeli su uistinu lijepe stvari, ali to skeniranje koje su morali proći osam puta na relaciji Dubrovnik – Mostar – Dubrovnik im neće ostati u najljepšem sjećanju. To je čisto iživljavanje nad putnicima i potpuni košmar – tvrdi dugogodišnji turistički vodič iz Hrvatske.

Turistički radnici kažu kako im je jasno da su mjere rigoroznije zbog nove Direktive EU-a, ali ističu i kako je osam skeniranja pretjerano.

– Po vijestima stalno slušamo kako Slovenci blokiraju granicu i kako su odgovorni za gužve na Bregani i sjevernim prijelazima dok naši tobože propuštaju. I ja bih možda mislio tako da nisam bio svjedok situacije koja vlada i kod nas i činjenici da naši rade gužve prema Crnoj Gori i BiH. Jasno nam je skeniranje na vanjskim granicama, ali je uistinu tragikomično da se Neum skenira gdje se također stvaraju gužve jer idemo iz Hrvatske u Hrvatsku. Konkretno, gosti koji su smješteni u Makarskoj i koji idu za Dubrovnik skenirani su četiri puta. Gosti koji su taj dan išli u Mostar, skenirani su osam puta. To su pretežno strani gosti koji su stigli avionima i koji su već skenirani na aerodromu – tvrde vodiči.

Kažu kako je situacija bila takva u subotu i nedjelju, a pribojavaju se i pogoršanja u špici sezone. Apeliraju kako se stanje treba popraviti kako bi gostima putovanje i destinacija ostali u lijepom sjećanju.

