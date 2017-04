Nakon snijega i minusa naredne sedmice nas očekuje novi temperaturni šok!

Naime, obzirom da se ove sedmice temperature spuštale i do minus tri, naredne nas očekuju temperature i do 23 stepena Celzijusa.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u jutarnjim satima i tokom prijepodneva u većem dijelu Bosne očekuje se slaba kiša.

Prvi radni dan naredne sedmice bit će sunčan uz umjerenu oblačnost, a jutarnje temperature zraka bit će od -3 do 2 stepena, na jugu od 3 do 8 stepeni, a dnevne od 14 do 20 stepeni.

Lijepo vrijeme, sa visokim temperaturam nas očekuje u utorak, kada će biti pretežno sunčano sa jutarnjim temperaturama od 2 do 7 stepeni, na jugu od 7 do 11 stepeni, a dnevnim od 16 do 22 stepena.

U srijedu će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, a kiša se očekuje u Posavini, Krajini i na zapadu Bosne. Jutarnje temperature kretat će se od 3 do 7 stepeni, u Hercegovini i Krajini od 8 do 12 stepeni, a dnevne od 17 do 23 stepeni.

Treba naglasiti kako će Bosnu i Hercegovinu pogoditi i padavine, a intenzivne će biti izražene 27. i 28. aprila. Temperature zraka bit će u laganom porastu. Mraz u ovom periodu moguć je samo na većim nadmorskim visinama.

