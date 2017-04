Proljeće se vratilo: Sunce u Sarajevu izmamilo šetače i napunilo bašte

Nakon neuobičajeno velikih količina snijega i temperatura koje su se spuštale i do negativnih vrijednosti, danas je došlo do poboljšanja vremena. Povratak proljeća u Sarajevu pratile su brojnim posjetiteljima ispunjene bašte ugostiteljskih objekata, kao i glavna sarajevska šetnica, ulica Ferhadija.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH), u jutarnjim satima u BiH zabilježen je mraz i prohladno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost.

“Tokom dana, malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Jutarnja temperatura od minus šest do nula, na planinama i do minus 12, na jugu od dva do šest, a najviša dnevna od sedam do 14, na jugu do 16 stepeni”, saopćeeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. U Hercegovini, umjereno oblačno. Poslije podne uz postepeno naoblačenje moguća je mjestimična i slaba kiša. Krajem dana, postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Jutarnja temperatura će se kretati od minus dva do četiri, na jugu od dva do sedam, a najviša dnevna od pet do 11, na jugu od 13 do 16 stepeni.

Kako su naveli iz FHMZBiH, u ponedjeljak u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, u Hercegovini i jugozapadnim djelovima mjestimično i sa slabom kišom. pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od minus jedan do četiri, na jugu od dva do sedam, a najviša dnevna od devet do 15, na jugu od 15 do 18 stepeni.

