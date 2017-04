Građani, zahvalite Momčilu, Nikoli i Šemsudinu što će vozila političara i dalje imati prednost nad Hitnom pomoći

U okviru rasprave o dnevnom redu, poslanik SBB-a Damir Arnaut, tražio je da se u dnevni red vrati tačka o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti saobraćaja u BiH za koji je jučer Komisija za saobraćaj i komunikacija odgodila izjašnjenje dok se o ovom prijedlogu ne izjasni Vijeće ministara, piše “Avaz“…

Zbog toga je ovaj Arnautov prijedlog koji predviđa ukidanje privilegija funkcionerima da njihova vozila imaju pravo prvenstva nad Hitnom pomoći i vatrogscima skinut s dnevnog reda. Međutim, Arnaut je danas tražio da Dom ipak raspravlja o ovoj tački.

“Moj prijedlog predviđa da vozila Hitne pomoći i vatrogasaca imaju prednost, pravo prvenstva nad vozilima pod pratnjom. Dakle, da Hitna ima prednost nad vozilima političara pod rotacijom. Sadašnji zakon monstrouzno daje političarima pravo prvenstva nad vozilima Hitne i vatrogasaca. To je opasno po živote i zdravlje naših građana, vrijeđa zdrav razum i sramota je za BiH. Direkcija za evropske integracije dala je svoje mišljenje na moj prijedlog zakona u skladu s najboljom evropskom praksom. Četiri člana Komisije, međutim misle da ovo može čekati, pa su tražili da se izjašnjavanje odgodi za dodatnih 20 do 30 dana pod izgovorom da za ovo treba mišljenje Vijeće ministara. Ma kakvo mišljenje? Hoće li to Vijeće ministara reći da moj prijedlog ne valja, da vozila pod pratnjom trebaju nastaviti imati prednost nad Hitnom pomoći i vatrogascima? Ako to kaže, onda to Vijeće ministara zaslužuje da bude smijenjeno. To odugovlačenje je samo izgovor ova četiri člana Komisije. Dragi građani (bh. entiteta) RS-a, ako u idućih mjesec dana vidite crni “Audi” ili BMW kako pretiče vatrogasno ili vozilo Hitne pomoći, da znate da su za to krivi Momčilo Novaković i Staša Košarac koji su podržali ovo odugovlačenje. Građani Federacije, da znate da su to podržali Šemsudin Mehmedović i Nikola Lovrinović. Građani Brčko Distrikta da znate da je kriv Mladen Bosić, jer dozvoljava da Savez za promjene iz sjednice u sjednicu glas protiv svakog evropskog i reformskog zakona. Tri člana Komisije su podržala ovaj prijedlog i trebam im zahvaliti. To su Jovan Vukovljak, Amir Fazlić i Hanka Vajzović. Tako, Momčilo, Nikola i Šemsudin su se bratski odlučili za produžavanje ove monstruozne privilegije za političare. A, pravo prvenstva za Hitnu pomoć i vatrogasce odlučili su dati Amir, Jovan i Hanka. Gospodo, iz ovoga vidite da je ovo izvan svake stranačke i nacionalne politike. Ovo glasanje nije pratilo ni stranačke ni nacionalne predznake. Ovo je bilo doslovno glasanje na ljudskim i neljudskim osnovama. Najveću krivicu za ovo snosi predsjedavajući Komisije Momčilo Novaković koji je sve ovo orkestrirao i čije je jedino obećanje, ja ga citiram da će se grčevito boriti za očuvanje svih privilegija poslanika i svih drugih dužnosnika. Izrekao je to više puta ovdje svaki put boreći se protiv mojih prijedloga za ukidanje privilegija. Ali, ovaj put je pretjerao. Jer, privilegije koje odugovlači mogu puno više koštati nego komisijske naknade, to može nekoga koštati života”, kazao je Arnaut.

Svi članovi Komisije koji su jučer podržali odgađanje davanja mišljenja na Arnautov prijedlog žestoko su replicirali na njegovo izlaganje, a Momčilo Novaković čak je kazao da s Arnautom više neće ni komunicirati. Svi prozvani, redom su Arnauta spočitali da njegovi prijedlozi zakona imaju za cilj, kako su kazali samopromociju i populizam, što im je bio i raniji argument kada su neki od njih odbijali da prihvate izmjene zakon koji su donijeli brojne uštede, a koje je predlagao Arnaut.

Arnaut im je uzvratio da njemu nije potrebna nikakva promocija, te da stoga to ne može biti ni cilj njegovih prijedloga, kako ovog o ukidnju privilegije funkcionerima na cestama, kao ni kod onih kojima je tražio ukidanje “bijelog hljeba”, naknada za rad u komisijama ili ograničenju otpremnina.

“Meni je najvažnije da se ti zakoni usvoje. Evo mogu predložiti neki zakon i s kolegom Darkom Babaljem, delegatom u Domu naroda iz SDS-a koji uvijek daje podršku izmjenama zakona koji donose uštede, pa mogu i s njim to predložiti, jer meni nije važno čije ime će stjati iza toga, nego da ti zakoni prođu”, rekao je Arnaut.

Inače, Šefik Džaferović, predsjedavajući Doma, kazao je da nema poslovničke mogućnosti da se Arnutov prijedlog vrati na dnevni red današnje sjednice.

