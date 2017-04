Mladi prijedorski imam stao u odbranu biskupa Franje Komarice!

Biskup Komarica ukazuje na težak život povratnika u bh. entitet Republika Srpska, naročito težak život Hrvata.

Ranije su objavljeni podaci da se od protjeranih oko 150.000 Hrvata iz ovog dijela zemlje tokom rata u BiH danas u bh. entitet RS vratilo manje od deset posto, koji ne uživaju skoro nikakva prava.

Dodik je odgovorio da je nedopustivo da se Komarica miješa u politiku, te da njegova retorika ne doprinosi miru.

Osim toga, rekao je Dodik, biskup Komarica živi bez ikakvih problema u bh. entitetu Republici Srpskoj.

U odbranu biskupa Komarice stao je prijedorski imam Redžić. On je ocijenio nedopustivim napad na biskupa Komaricu, koji je, kako je rekao, častan čovjek.

“Moje najtoplije ljudsko i kolegijalno poštovanje gospodinu Franji Komarici, banjalučkom biskupu na odvažnosti da progovara o onom što mu kao vjerniku i građaninu smeta, u ovim danima kada svjedočimo nedoličnom diskursu predsjednika bh. entiteta Milorada Dodika, i riječima koje upućuje gospodinu Komarici”, rekao je ef. Redžić.

“Ružno i neprimjereno kažete kako Hrvati (ovo što ih je ostalo u bh. entitetu RS) žive bez problema. Pa kao da je to nekakav luksuz! Znači li to da će Hrvati imati problema onda kad vi to budete željeli? Ili bilo ko drugi ko nije Srbin ili pravoslavac? Osuđujem ovakav politički pritisak na jednog od vjerskih velikodostojnika, Franju Komaricu, tog časnog čovjeka”, dodao je ef. Redžić, piše “NAP”…

