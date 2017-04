PAO SNIJEG NA SARAJEVSKI BEHAR

Naime, glavni grad Bosne i Hercegovine je u kasnim poslijepodnevnim satima prekrio je sniježni pokrivač, iako je veći dio današnjeg dana zapravo bio kristalno sunčan i veoma topal.

Advertisements

Sarajlijama čuđenje i radost zbog prizora, ali ostaje žal za mogućim posljedicama po probeharalo voće i plodove kojih možda neće ni biti, piše “Haber.ba“…

Da, snijeg je pao na behar, na voće.

Podsjećamo da je prema najavama meteorologa sutra očekivano pretežno oblačno vrijeme i više padavina, susnježica i snijeg. Tokom noći s padom temperature snježne padavine će se ponoviti. Najniža jutarnja temperatura je od – 2 do 2, na jugu od 5 do 8, a dnevna od 2 do 7, a na jug čak i do 14 stepeni.

Advertisements

loading...

Facebook komentari