Puljić: Mnogi kažu da su vjernici, a bave se korupcijom

Nadbiskup vrhbosanski, kardinal Vinko Puljić upriličio je tradicionalni prijem povodom Uskrsa za najviše vjerske i predstavnike društveno-političkog života Bosne i Hercegovine u Svećeničkom domu Vrhbosanske nadbiskupije, piše “Al Jazeera“.

Advertisements

Ovo je ujedno bila i prilika da se Puljić osvrne na situaciju u BiH, te da čestita i uskršnje i vaskršnje blagdane.

„Ove godine, katolici i pravoslavni, kao i svi kršćani, na isti datum slavimo najveći kršćanski blagdan: Kristovo usrkrsnuće. Na tome se temelji naša vjera i nada. Zato želim, ne samo nama vjernicima, nego svim ljudima da svako vjerničko slavlje jača čovjeka u nadi ali i osposobljava ga biti više čovjek među ljudima – ljudskiji“, istakao je Puljić.

Tamni oblaci beznađa

Ovo spominje, kako je kazao, jer je kao sin „ove zemlje iskreno zabrinut nad tamnim oblacima beznađa koje pritišću mnoge ljude, te ih vode u očaj sve dotle da dignu ruku na svoj vlastiti život“.

„Posebno nas potresaju tragedije koje donosi zločin kada ljudi dignu ruku nad tuđim životima, uzurpirajući ono što Bogu pripada: gospodariti tuđim životima, ubojstvo, razbojništva, ubijanje nerođene djece, zloupotreba djece. U našoj zemlji toliki se izjašnjavaju vjernicima, a ta vjera se niječe na svakom koraku, kršeći osnovne Božje zapovijedi, te se uvuklo toliko nemorala, kriminala, korupcije.“

„To je za nas, učitelje vjere i morala, veliki izazov – da se složimo kako ozdraviti ovo javno mnijenje. Mi nemamo sredstva kao neki moćnici, koji ubacuju svoja sredstva u medijske kuće i njima sugeriraju čime će ‘hraniti javnost’, a to je u biti rasčovječenje u javnom mnijenju“, kazao je kardinal.

Puljić je istakao kako bi ljudski sudovi trebali dovesti do katarze, ali kako ako nema kajanja za zlo i ako se zločin brani, onda nema ni izgradnje mira i pomirenja niti vraćanja povjerenja.

Mijenjati mentalitet političara

On je također istakao kako treba mijenjati mentalitet koji vlada u politici i koji poručuje: “Mi ćemo vama dati“, jer niko ne može davati ono što već pripada, nego vlast ta prava mora priznati i provesti.

„Pravo na moje osobno dostojanstvo, slobode i ljudska i građanska prava. To se ne daje, nego se u društvo ugrađuje. Pravo na rad se ne daje, nego se stvaraju uvjeti da se ta prava ostvaruju. Pravo na privatno vlasništvo, to država ne daje, nego poštuje i osigurava ostvarenje tih prava. Pravo na identitet vjerski, kulturni i nacionalni. To ne daju ni stranka ni država, nego osiguravaju ostvarenje tih prava“, rekao je Puljić.

On je poručio kako Bosnu i Hercegovinu treba voljeti i izgrađivati da se u njoj svi osjećaju sigurni i kod kuće.

Advertisements

loading...

Facebook komentari