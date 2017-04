Članice “Kola srpskih sestara” u Prijedoru izradile 5.000 vaskršnjih peretaka

Oko 3.000 peretaka će podijeliti korisnicima Doma penzionera, Dječjem odjeljenju prijedorske bolnice, Udruženju djece s posebnim potrebama “Neven”, te mnogim starim i iznemoglim licima, kao i onim najugroženijim saznaje Anadolu Agency.

Darinka Avramov u Kolu je od 1992. godine. Kaže da je ovo humanitarna organizacija i da su vrata Kola uvijek otvorena za one kojima je pomoć potrebna.

“Svake godine povodom Vaskrsa pravimo peretke i bojimo jaja. Obilježavanje Vaskrsa je naša najveća radost, a vaskršnji pereci simbolizuju krunu od trnja koju je Isus nosio na glavi. Jaja uvijek bojimo u crvenu boju, jer ona simbolizuju Isusovu krv. Na gradskom trgu ćemo uz Turističku organizaciju Prijedora podijeliti građanima 600 jaja, a dijelićemo ih i vjernicima u crkvi”, kaže Avramov za AA.

Iako ih proizvode brojne pekare, Prijedorčani najviše vole peretke koje prave članice “Kola srpskih sestara”.

Avramova kaže da članice Kola desetak dana prije Vaskrsa počnu s pripremama i izradom peretaka.

U Kolu je od njih 30, stalno aktivno 17 članica, a njihov rad je isključivo volonterski.

Ova vrijedna članica Kola pojašnjava da su njihovi pereci jedinstveni i veoma traženi, te da postupak izrade peretka traje dva dana.

“Nekada smo tijesto mijesili ručno, danas to radimo s mašinom na struju, ali je peretak isključivo ručne izrade i zato i jeste tako poseban i ukusan. Sve to radimo s ljubavlju i to prepoznaju Prijedorčani”, ističe Avramova.

– Pravoslavci, katolici i Ukrajinci na Trgu u Prijedoru Vaskrs će proslaviti zajedno

Jadranka Mijić, predsjednica “Kola srpskih sestara” u Prijedoru kaže da će ove godine na Vaskrs u večernjim satima na gradskom trgu biti organizovana manifestacija “Uskrsu, Vaskrsu s ljubavlju”, na kojoj će i članice “Kola srpskih sestara” dijeliti oko 500 komada jaja i peretaka.

“Kolo srpskih sestara je osnovano prvi put 1902. godine, a rad Kola je ponovo počeo 1991. godine. Pomažemo baš onima kojima trebamo, a to su socijalno-ugrožene porodice, porodice sa više djece, stari i iznemogli, penzioneri, kao i udruženja djece s posebnim potrebama. Jedna od naših glavnih akcija je upravo izrada peretaka, a prodajemo ih po 1 KM, te na taj način čuvamo tradiciju, te s druge strane pokrijemo naše troškove. Veliki broj peretaka podijelimo, a prošle godine smo zaradili 3.000 KM i sredstva utrošili na humanitarnu pomoć onima kojima je bila potrebna. U Kolu ne gledamo ko je koje nacionalnosti, niti nas to zanima, jer pomažemo svima”, kaže Mijićeva.

– Kolo srpskih sestara se prepoznaje u najboljem svjetlu

Protojerej stavrofor Mladen Majkić iz Prijedora kaže da je “Kolo srpskih sestara” organizacija koja je najuže vezana za život Srpske pravoslavne crkve i uvijek pomaže bližnjima u nevolji.

“Kolo se može prepoznati po dobrim djelima, a nesebičnu ulogu su imali tokom velikih poplava u Prijedoru 2014. godine. Članice se trude da uljepšaju najveće hrišćanske praznike, a to mnogo znači ljudima koji su u nevolji”, kaže protojerej Majkić.

– U historiji ljudskog roda nema većeg praznika, niti će ga biti

“To je praznik pobjede života nad smrću, pobjede kojom je Hrist pobijedio grijeh, smrt i đavola i zato u ovom, prazniku svaki čovjek treba prepoznati svoje spasenje i izbavljenje. Zato se i pozdravljamo najvećim pozdravom: ‘Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse’ i ‘Hristos ustade iz mrtvih i vaistinu ustade iz mrtvih'”, rekao je za AA protojerej stavrofor Majkić, uputivši svim hrišćanima najljepše želje povodom Vaskrsa.

