Za vikend spremite zimske jakne, meteorolozi najavljuju susnježicu i snijeg

Tokom dana, kiša pljuskovi i grmljavina se očekuju zapadnim i jugozapdnim djelovima. Poslije podne, kiša i pljuskovi se očekuju i u centralnim, istočnim te u višim područjima Hercegovine.

Na krajnjem jugu uglavnom suho i bez padavina. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočnog smjera, a u Hercegovini slab do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu od 18 do 22 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Prije podne može pasti i malo kiše. Tokom dana sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 16 stepeni Celzijusa.

U BiH u subotu, 15. aprila jutro će u većini područja biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku dana postepeno naoblačenje. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju poslijepodne i večernjim satima. Očekivana količina padavina od 2 do 8 l/m2, lokalno i do 10 l/m2. Jutarnje temperature od 3 do 7, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 16 do 22 stepena.

U nedjelju, 16. aprila oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama sa susnježicom ili snijegom. Očekivana količina padavina od 8 do 15 l/m2, lokalno i do 20 l/m2. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 9 do 13, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu od 16 do 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

