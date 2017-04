Grujičić o genocidu u Srebrenici: “Ne mogu negirati nešto što se nije desilo”

U gostovanju u emisiji Pressing na televiziji “N1“, Grujičić je na pitanje da li i dalje negira genocid odgovorio da “ne može negirati nešto što se nije ni desilo”…

“Ne mogu se složiti sa kvalifikacijom tog događaja. U jednom momentu imate presudu za genocid, drugi put za jedan broj, u trećem momentu pojavljuju se spiskovi ljudi koji ne pripadaju 11. julu. Ja kada sam se bavio istraživanjem, vođenjem pomoći sa srpske strane, dolazio sam do mnogo dokaza gdje su ljudi živi, a sahranjeni su u Potočarima. Morao bi se revidirati spisak i promijeniti spisak žrtava. Mi smo ukazivali na mnoge greške, ali broj je ostajao uvijek isti”, rekao je Grujičić.

Govoreći o 11. julu, kazao je da poštuje svaku žrtvu, kao što poštuje svog oca koji je poginuo.

“Haški tribunal je u prvim presudama rekao da je poginulo 8.372 osobe. A u presudi Karadžiću je bilo 3.000 i nešto, pa 5.000… Ne želim se baviti pitanjima koja će dovesti do razdora među građanima. Ja sam pokazao da nisam ono što su me predstavljali i tom temom neka se bave kvalifikovani ljudi i ko prima platu za to. A mi se trebamo okrenuti trenutnoj situaciji, živim ljudima i njihovim životima”, dodao je načelnik Srebrenice.

Na pitanje kako Bošnjaci vide negatora genocida, odgovorio je da će uvijek postojati ljudi koji neće prihvatiti nekoga.

“Ja se ne mogu voditi uvijek razmišljanjima grupe ili pojedinaca. Svima je preko glave prošlosti, svim ljudima, iako postoje oni koji u bolu to ne mogu prevazići, ali postoje ljudi koji se moraju okrenuti mladim ljudima kako se ne bi desilo ponovo isto”, dodao je Grujičić.

Kaže da se nema za šta izvinjavati žrtvama u Srebrenici “jer nisam ništa uradio”.

“Mogu se izviniti u ime onih koji su činili zločine. Mi nikada nismo negirali da se zločin desio, da smo rekli da se to nije desilo u Srebrenici. To nikada nije bio stav srpskog naroda, ni moj. (Bh. entitet) Republika Srpska nikada nije donijela stav da se u Srebrenici desio genocid. Vjerujem da će historija pokazati, ali da ćemo mi iz bolje budućnosti gledati historiju i prihvatiti je jednostavnije”, rekao je srebrenički načelnik.

