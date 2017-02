LJEPŠE VRIJEME SVE DO SRIJEDE, A ONDA…..: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih nekoliko dana

U Bosni malo do umjereno oblačno i sunčano. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab. Prije podne istočnog i sjeveroistočnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -6 i 0, na jugu zemlje od 2 do 6, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu zemlje od 11 do 14 stupnjeva, piše Slobodona Bosna.

U Sarajevu u jutarnjim satima moguća je niska oblačnost. Tokom dana, malo do umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna oko 8 stupnjeva.

Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U južnim i jugozapadnim područjima može pasti i malo kiše, a na planinama i malo snijega. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -2 i 4, na jugu zemlje od 5 do 8, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 17 stupnjeva.

U utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno oblačno. U Hercegovini i jugozapadnim područjima, poslije podne sa kišom, a u večernjim satima, padavine se očekuju i u ostalim djelovima. Na planinama sa susnježicom i snijegom. Vjetar umjeren, na momente i pojačan, južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 3 i 7, na jugu zemlje od 6 do 10, a najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18 stupnjeva.

U srijedu u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama sa susnježicom i snijegom. Poslije podne i krajem dana, postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 0 i 6, na jugu zemlje od 4 do 7, a najviša dnevna temperatura zraka između 4 i 10, na jugu do 14 stupnjeva.

