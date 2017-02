Direktor Autocesta FBiH nakon haosa kod Kaknja: Ovo je ekološka katastrofa!

– Nažalost, sad je ostalo da sačekamo šta će nakon ove očite ekološke katastrofe ostati, kakve će posljedice biti na autoputu. Regionalni put će biti odnesen! Tolika količina vode ne može biti prihvaćena i autoput je ugrožen. Naše službe su mobilne. Pripremali smo se za ovakav scenarij… Najvažnije je da je zaustavljen saobraćaj i da nije bilo ugrožavanja života, odnosno da se smanji šteta. Nikad ne možete biti toliko spremni da se spriječi ovako nešto. Pogotovo jer se autoput našao kao zadnja prepreka tolikoj količini vode. Spremni smo brzo intervenirati kad je u pitanju otklanjanje posljedica – kaže Terzić, piše “Avaz”.

Dodaje kako su ekipe koje obavljaju održavanje, također, spremne.

– Ukoliko posljedice budu veće, pripremili smo i ekipe iz Zenice da priteknu u pomoć – dodao je Terzić.

