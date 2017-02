Jovanović: “Molim srpske lidere u BiH da ne brane Srbiju onako kako su to do sada radili”

-Postalo je jasno da je Bosna i Hercegovina u ozbiljnoj krizi i da se sada samo traže povodi za međusobne obračune. Ako srpski lideri u BiH misle da brane Srbiju kao što su to već radili, molim ih da to više ne rade. Najveća pomoć nam je mir u Bosni i Hercegovini. Nakon više od dvadeset godina, najbolje bi bilo da makar pokušamo da ponovo budemo normalni.

Advertisements

Nikad nećemo naći dovoljno pravde za sve one koji su stradali u strašnom ratu, i nema te pravde koja bi mogla tu bol da nadoknadi. Ako nema pravde, neka na kraju bude pameti, to je ono što nam je svima potrebno.

Revizija postaje samo povod za nove međusobne odnose.

Političari ne treba da se bave pravom. Revizija ili traganje za pravdom ne smije biti ni razlog ni opravdanje za neke nove nesporazume ili radikalizaciju odnosa u regionu. Neka se time bave sudije i pravni timovi, ali nema potrebe za radikalizacijom odnosa između Srba i Bošnjaka u samoj Bosni i Hercegovini.

Sve ono što je potrebno Srbiji, potrebno je i Srbima i Bošnjacima – a to je mir. Ne smijemo dozvoliti da problemi ugroze krhki mir koji imamo više od dvadeset godina. Ko god se nalazi na vlasti u Sarajevu, u Beogradu ili Banja Luci, on se suočava sa problemom koji razara sve, a to je surova prošlost za koju smo svi zajedno odgovorni.

Presudno zavisimo jedni od drugih. Nema normalnog odnosa između Srba i Bošnjaka ukoliko je Bosna i Hercegovina takva kakva je, i to je ono što je kamen spoticanja. Previše dugo nam se glava drži u devedesetim, i kada kao društvo nemamo odgovore na probleme, onda podsjećamo ljude na ono što su preživjeli i to je dovoljno da proključa krv i da se odlože, za ko zna koliko vremena, u stranu ona pitanja na koja sami nemamo odgovor.

Ne smijemo izgubiti ni sekund više u ovako nesigurnom svijetu. Moramo zajedno tražiti odgovor na probleme koji će zajedno polomiti kičmu i Srbiji i Bosni i Hercegovini ukoliko budu ostali previše dugo otvoreni. Moramo da budemo sposobni da razmišljamo o rješenjima za 21. vijek, a ne da se držimo rješenja koja će nas vraćati u ‘95. godinu. To ponekad liderima nije lako da kažu, ali će cijena koja se onda plaća biti samo veća, prenosi “NAP“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari