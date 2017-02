Zanimljiva životna priča o bračnom paru Rudeck: Njemica sa svojim suprugom preselila u BiH, primila islam i odmah zatim umrla

Prenosimo dijelove tog teksta koji je objavio “imltv.press”…

“Prije desetak godina bračni par Rudeck (Rolf Egbert i Karin Gisela) doselili su iz Njemačke da svoje penzionerske dane prožive u Bosni. Napravili su kuću nedaleko od džamije u Liješnici (Maglaj) i uživali u komšijskoj dobroćudnosti bosanskog čovjeka. Nakon izvjesnog vremena počelo se pričati o njihovim razmišljanjima da prihvate islam za svoju vjeru. Tako su u maju 2014. godine po tom pitanju obavljene prve zvanične konsultacije sa mnom, kao imamom džemata. Odmah nakon toga uslijedile su katastrofalne poplave u BiH, kada je cio Maglaj bio potpuno potopljen, što je poremetilo realizaciju navedenog sve donedavno. Uslijediće tok događanja koji me od prije nekoliko sati potpuno fascinira, prenosi “Doznajemo“…

Dana, 31.01.2017. morao sam otići u Tešanj na bolničko liječenje. Prije odlaska ušao sam u Medžlis Islamske zajednice Maglaj i tamo susreo čovjeka koji se raspitivao o mogućnosti i načinu prelaska na islam bračnog para Rudeck. Rekao sam mu da upravo odlazim u bolnicu, te da ne znam koliko ću tamo ostati, ali da me nazove za par dana. Kada me nazvao (a upravo sam bio kod kuće na vikendu) rekao je da su se oni odlučili i da žele da odredim termin. Zakazao sam termin istoga dana (6. februara) u 15:00 sati uz napomenu da pripreme dokumente i svjedoke. Neke osobe su mi sugerisale kako nepotrebno sebe opterećujem i da “to njihovo” može sačekati dok se okonča moje liječenje, kao što je čekalo već desetak godina. Na to sam odgovorio da ne bih mogao sebi oprostiti nikada ako bih ja to odgodio, a u međuvremenu se desi da neko od njih dvoje umre.

Toga dana, tj. prije osam dana, njih dvoje su svečano postali muslimani po vjeri, odnosno Bilal i Fatima, a ja sam se ubrzo vratio u bolnicu. Ponovo sam nakon par dana došao na vikend zbog smrtnog slučaja u porodici i opet se vratio u bolnicu. Jučer me doktor ponovo posla kući na vikend dok ne stignu rezultati nekih nalaza, a danas primih informaciju da je naša Fatima (Karin Gisela) doživjela infarkt i preselila na Ahiret.

Sledio sam se u momentu, zatim jako rastužio, a onda osjetih toliko zadovoljstvo i sreću što ne poslušah one koji su mi savjetovali da odgodim Fatiminu i Bilalovu želju.

Kako bih ja pred Dragog Boga stao da njihovoj želji nisam odmah udovoljio?

